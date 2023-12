TOP 14. Le Stade Toulousain face à La Rochelle sans ses mondialistes, ça donne quoi ?

C'était annoncé après la courte victoire face à Toulon, les champions de France se déplaceront à Marcel-Deflandre sans la grosse armada. Voici l'équipe probablement alignée.

Sans les internationaux français ?

Actuellement septième du championnat et sur une série de quatre victoires en cinq matchs, le Stade Toulousain retrouve des couleurs en cette fin d'année. Évidemment, le retour des mondialistes n'y est pas étranger, car ces derniers ont insufflé un vent de fraîcheur aux champions de France.

Néanmoins, jonglé entre le XV de France, le Top 14 et la Champions Cup n'est jamais simple, et les organismes souffrent de plus en plus. Intelligemment, le manager de Toulouse, Ugo Mola, a pris la décision de mettre au repos ses cadres.

Il s'est exprimé à ce sujet au micro de Canal + après la victoire du week-end dernier sur Toulon : "On va mettre beaucoup de monde au repos et on va aller à La Rochelle avec une équipe très jeune. Mais on va essayer de passer ce bloc de trois matches avec le plus de points possibles. Les joueurs coupent pendant quatre jours et on reprendra l’entraînement jeudi avec une mise en place vendredi pour jouer La Rochelle samedi. Ce n’est pas l’idéal mais on va faire appel à notre groupe. Toulon nous a posé beaucoup de problèmes avec une équipe remaniée, donc il n’y a pas de raison que l’on n’y arrive pas nous."

Vous l'aurez donc compris, l'équipe du Stade Toulousain ne sera pas la même qui a défié ces Rochelais en finale du Top 14 en juin dernier. Cette fois-ci, le pack sera bien modifié, à commencer par la première ligne amputée des mondialistes comme Baille, Mauvaka, ou encore Laulala. Julien Marchand devrait quant à lui être bien titulaire au talon, après de longues semaines d'absence.

En deuxième ligne, pas de traces de Flament, qui n'était pas aligné le week-end dernier non plus. Richie Arnold ne sera aussi pas de la partie, lui qui a participé à la Coupe du monde avec les Wallabies.

Le plus gros changement interviendra en troisième ligne, car ni François Cros ni Anthony Jelonch seront sélectionnés. Néanmoins, Willis devrait être titulaire pour la première fois avec Toulouse cette saison, aux côtés de Placines et Roumat.

Une jeune ligne de trois-quarts

Vous l'aurez donc compris, la ligne de trois quarts toulousaine ne déroge pas à la règle ! Antoine Dupont prendra donc un repos bien mérité, et ce match face à Toulon a peut-être été le dernier de la saison pour le capitaine des Bleus.

A la charnière, Thomas Ramos ne sera également pas aligné, comme un certain Pita Ahki au centre, qui a été très en vue en Champions Cup. À l'arrière, l'Écossais Kinghorn devrait lui aussi passer la nouvelle année en famille, avant d'attaquer un mois de janvier déjà décisif.

Toutes ses absences permettront sûrement de voir de nouvelles têtes sur le banc du Stade Toulousain, avec des jeunes pépites en devenir. Le champion du monde u20, Mathis Castro-Ferreira sera de la partie.

La composition probable