Deux joueurs du XV de France dans l'équipe type de l'année 2023 de Planet Rugby ! Vous validez ?

Le talonneur du Stade Toulousain fait partie de l'équipe type de l'année 2023 selon Planet Rugby. On retrouve aussi un autre joueur du XV de France.

Plus que quelques jours avant la fin de l'année 2023. Une année qui aura été riche en rugby avec le doublé de l'Afrique du Sud à la Coupe du monde et celui du Stade Rochelais en Champions Cup. Sans oublier le Grand Chelem de l'Irlande dans le Tournoi des 6 Nations.

Avant de basculer sur 2024, le très sérieux Planet Rugby a dévoilé son équipe type. Sans surprise, on retrouve plusieurs Springboks, mais aussi des Irlandais, des All Blacks, un Fidjien, un Tongien et deux représentants du XV de France !

Une juste récompense, en particulier pour le talonneur Peato Mauvaka. Titulaire en l'absence de Julien Marchand lors du Mondial, le Toulousain a été l'un des meilleurs Tricolores durant la compétition. VIDEO. XV de France. D'un superbe tchik-tchak, Peato Mauvaka a électrisé la BeaujoireMalgré la concurrence internationale de joueurs comme Malcolm Marx, Julian Montoya et l'Irlandais Dan Sheehan, le numéro 2 des Bleus a été plébiscité par le média spécialisé. Sans être chauvin, c'est amplement mérité. Et il va être compliqué pour son coéquipier Marchand de retrouver sa place de titulaire tant Mauvaka a brillé en première ligne.

Il n'est pas le seul Toulousain à faire partie de cette équipe de rêve. En effet, Antoine Dupont a été aligné au poste de demi de mêlée. Planet Rugby reconnait que cette fois-ci, le choix n'a pas été aussi facile à faire. Les performances et la qualité de passes d'Aaron Smith ont failli le placer devant le Tricolore.

"Mais le demi de mêlée français est quelque chose de si spécial que nous ne pouvions tout simplement pas le laisser de côté." L'Irlandais Jamison Gibson-Park a également impressionné. Notez que l'Irlande est représentée par le centre Aki et le troisième ligne Ryan.

Battue en finale, la Nouvelle-Zélande est bien représentée avec Beauden Barrett à l'arrière, Mo'unga à l'ouverture et Ardie Savea en troisième ligne. Pas de Grégory Alldritt donc, même s'il fait bien évidemment partie des joueurs qui postulaient pour ce poste.