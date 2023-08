VIDEO. XV de France. D'un superbe tchik-tchak, Peato Mauvaka a électrisé la Beaujoire

Ce samedi à Nantes, Peato Mauvaka a été un des joueurs les plus en vue sur la pelouse de la Beaujoire lors de la victoire du XV de France sur les Fidji.

Ce samedi à Nantes, Peato Mauvaka a été un des joueurs les plus en vue sur la pelouse de la Beaujoire lors de la victoire du XV de France sur les Fidji. Titulaire au talonnage, il est ensuite passé en troisième ligne pour reposer le Rochelais Grégory Alldritt. Et on a pu voir après plus de 60 minutes de jeu et plusieurs mêlées poussées qu'il avait encore du feu dans les jambes.



On joue la 65e lorsque les Bleus héritent du ballon aux abords de la ligne médiane après un dégagement fidjien. Visiblement décidé à emballer la rencontre après l'essai de Macalou, le Toulousain joue vite la touche pour son coéquipier de club Jaminet. Lequel lui remet immédiatement.



Devant lui se dresse le presque double-mètre de Isoa Nasilasila. Sur de lui, le talonneur décide non pas de le défier physiquement mais de le prendre sur les appuis. D'un superbe tchik-tchak digne des grandes heures de Cheslin Kolbe, il dépose le deuxième ligne des Fidji.



Lomani, lui, ne tombera pas dans le panneau juste derrière, stoppant l'avancée du Tricolore. Mais cette action, bien que rapide, a provoqué une vague d'excitation dans les tribunes. On sent que les supporters sont pressés de voir les Bleus à la Coupe du monde et de les encourager à la moindre prise de risque.

Deuxième dans la hiérarchie des talonneurs derrière Julien Marchand, et devant Pierre Bourgarit, Peato Mauvaka fera partie de la liste des 33 joueurs que le sélectionneur du XV de France dévoilera ce lundi à 13h en direct sur FT1.



Il participera à sa deuxième coupe du monde après celle de 2019. Retenu par Jacques Brunel aux côtés de Camille Chat ou encore Guilhem Guirado, il n'avait cependant joué aucun match. Il avait en effet été remplacé par Christopher Tolofua suite à une déchirure du psoas après le deuxième match.



Cette année, il sera très certainement sur le banc des finisseurs face à la Nouvelle-Zélande. Une nation qui lui réussit bien puisqu'il avait marqué deux essais face aux All Blacks en 2021. Il pourrait même démarrer lors des matchs de poules face à l'Italie et la Namibie.