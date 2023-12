RUGBY. VIDEO. Top 14. Après 8 défaites de rang, comment la Rochelle avait dompté Toulouse ?

Le Stade Rochelais retrouve Toulouse en Top 14 samedi. Un match qui doit servir aux Maritimes pour retrouver la confiance. Feront-ils comme en janvier dernier ?

Choc à Deflandre samedi avec le match de Top 14 entre le Stade Rochelais et le Stade Toulousain. Un remake de la dernière finale du championnat pour terminer l'année. De quoi régaler les supporters locaux, surtout si les Maritimes s'imposent.

Si le dernier match entre ces deux formations a vu les Haut-Garonnais l'emporter, ce n'était pas à domicile mais sur la pelouse de Saint-Denis en finale. Lors de la phase régulière, ce sont les Maritimes qui avaient eu le dernier mot sur le score sans appel de 30 à 7.

C'était il y a presque un an jour pour jour. Et Mola avait aligné une équipe loin d'être ridicule face aux futurs doubles champions d'Europe. Romain Ntamack était titulaire à l'ouverture, Mauvaka portait le numéro 2 tandis que Barassi était au centre et Jaminet à l'arrière.

Ce samedi, Toulouse devrait de déplacer sans une grande partie de ses mondialistes si on en croit les dernières déclarations de l'entraîneur des champions de France. Une aubaine pour le Stade Rochelais ? RUGBY. Top 14. Toulouse vs La Rochelle : Une Équipe Remaniée pour une Bataille épique ou un Match à Sens unique ?Du côté de Deflandre, on sait qu'il ne faut pas prendre cette équipe à la légère. Peu importe les joueurs alignés sur le pré. On peut compter sur Ronan O'Gara pour concocter une solide composition afin de se donner toutes les chances de l'emporter et de démarrer 2024 sur de très bonnes bases.

Le 7 janvier dernier, les Toulousains avaient été particulièrement indisciplinés avec trois cartons jaunes pour Faumuina (29e), Ntamack (31e) et Mauvaka (55e). Difficile dans ces conditions d'espérer l'emporter face à Alldritt et des coéquipiers.

A la demi-heure, les locaux menaient 16 à 0 après une nouvelle pénalité d'Hastoy et surtout un essai de Romain Sazy à la 25e. L'avance aurait pu être plus importante avant l'heure de jeu sans un premier raté de l'ouvreur tricolore. Pas de quoi déstabiliser les Maritimes qui avaient planté un deuxième essai par Pierre Boudehent à la 61e pour sceller le sort de cette rencontre (23-0).

En effet, en dépit de la biscotte adressée à Alldritt à la 71e et d'un essai encaissé trois minutes plus tard par un ancien de la maison rochelaise, Arthur Retière, le Stade Rochelais s'est tranquillement dirigé vers la victoire. Hatherell ajoutant la cerise sur le gâteau après la fin du temps réglementaire.

Un succès qui avait permis à la Rochelle de mettre fin à la série de défaites face à Toulouse. Les Martimes n'avaient en effet plus gagné depuis septembre 2019.