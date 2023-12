VOS MATCHS LA ROCHELLE/TOULOUSE ET TOULON/PARIS SUR QUELLE CHAINE ET A QUELLE HEURE ?

Dernière journée de Top 14 de l'année ! Choc à prévoir entre le Stade Rochelais et le Stade Toulousain samedi tandis que Paris ira défier Toulon à Mayol.

Si la Pro D2 fait relâche, le Top 14 ne peut pas se permettre de se reposer. Après la Coupe du monde, les matchs s'enchaînent et il faudra attendre début février pour avoir enfin un week-end de pause bien mérité.

Entre-temps, les formations auront aussi joué les deux dernières journées de la phase de poules de la Champions Cup. Mais avant cela, placé à la 11e de Top 14 avec deux matchs vendredi soir une rencontre programmée le 31 décembre ! Castres et l'USAP se retrouvent en effet à 14h avant de fête la nouvelle année. VIDÉO. Top 14. Ça sentait le sapin, puis Toulouse a renversé Toulon avec la magie de NoëlVendredi, c'est Oyonnax qui ouvrira le bal avec la réception de Pau. Les joueurs de l'Ain ont pris l'eau sur la pelouse synthétique du Racing 92. Feront-ils mieux à Mathon face à des Palois récents vainqueurs de l'ASM ?

Des Clermontois qui vont accueillir l'équipe en forme du moment : l'UBB. Les Bordelais ont enchaîné cinq succès de rang toutes compétitions confondues. Mais les cadres ont beaucoup donné depuis la fin de la Coupe du monde et on peut penser que le staff girondin va faire tourner. RUGBY. Top 14. UBB. Une force de frappe offensive qui impressionne : ''Au complet, on est imprévisibles''Du côté du LOU, pas question de lever le pied. Les récents résultats des Lyonnais ne leur permettre pas de faire la fine bouche. Ils ont besoin de points, et rapidement pour se sortir du fond du classement et éviter de jouer le maintien. Un match qui sera d'autant plus important qu'il a lieu face au MHR.

Lanterne rouge du Top 14, Montpellier a remporté samedi son premier succès depuis plus de 100 jours contre Castres. Vont-ils enclencher une bonne dynamique en allant s'imposer à l'extérieur pour la première fois de la saison ?

Choc à l'affiche samedi entre Toulon et Paris mais surtout entre La Rochelle et Toulouse ! Les Rochelais ont aussi besoin de gagner pour remonter au classement. La réception de Toulouse, qui devrait donner du repos à certains cadres, pourrait être l'occasion idoine. Mais attention, le champion est en pleine confiance et tourne très bien même avec une composition remaniée.

TOP 14 - 11E JOURNÉE :

VENDREDI 29 DÉCEMBRE

Oyonnax vs Pau à 19h sur sur Canal + prenez vos billets au stade Charles-Mathon

Clermont vs UBB à 21h sur Canal + prenez vos billets au Stade Marcel Michelin

SAMEDI 30 DÉCEMBRE

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE