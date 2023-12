RUGBY. Top 14. UBB. Une force de frappe offensive qui impressionne : ''Au complet, on est imprévisibles''

Après la victoire face à Lyon, l'entraîneur de la mêlée Jean-Baptiste Poux a commenté les performances de la formation bordelaise depuis plusieurs semaines.

RESUME VIDEO. Top 14. Sans Pitié ! L'UBB Déchaînée Face au LOU avec six essais à la clé !Cinq victoires de rang toutes compétitions confondues, l'UBB tourne à plein régime depuis presque un mois. Les Bordelais ont très bien géré la coupe des champions en glanant deux succès en autant de matchs avant de dominer Lyon vendredi soir.

"Ce n'est que le début de saison mais on sent qu'il y a vraiment une force de frappe au niveau de notre attaque, qu'on n'a jamais eue", a commenté l'entraîneur de la mêlée Jean-Baptiste Poux via L'Equipe. La formation girondine peut en effet aligner un Tricolore a presque tous les postes chez les 3/4. "Au complet, on est imprévisibles."

En plus d'avoir des automatismes, ces joueurs possèdent des qualités offensives qui peuvent faire de gros dégâts dans les défenses adverses. On l'a vu avec les nombreux essais inscrits par l'ailier du XV de France Damian Penaud. Et quand ce n'est pas lui, c'est Louis Bielle-Biarrey ou Matthieu Jalibert ou encore Yoram Moefana comme ce vendredi soir. "Quand ils sont tous alignés, ça fait mal."

Pour l'heure, Bordeaux n'a pas hésité à faire appel à ses cadres. Mais le staff sait qu'il ne pourra pas aligner les Tricolores tous les week-ends. Avec le Tournoi qui arrive, il est important de donner du temps de jeu à tout le monde dès maintenant avant de se retrouver devant le fait accompli. RUGBY. Top 14. L'UBB en quête de fraîcheur : des joueurs indispensables bientôt au repos forcé ?Lucu et Jalibert font en effet partie des Tricolores les plus utilisés depuis la Coupe du monde. Ils ne devraient pas tarder à être au repos. Le demi de mêlée était d'ailleurs sur le banc vendredi. "Des fois, c'est difficile à mettre en place parce qu'il y a des joueurs qui sont vraiment au-dessus des autres et on a toujours envie de les reconduire. Mais il faut avoir une vision sur le long terme, et faire ces rotations."

Le Top 14 est un marathon et non un sprint. S'il est important de prendre des points maintenant en vue de la fin de la saison et de la qualification, la gestion des corps est tout aussi primordiale. Les matchs qui comptent, ce sont ceux des phases finales. Et c'est à ce moment-là que l'UBB aura besoin de ses leaders.

Une chose est sûre, les Bordelais vont aborder les prochaines rencontres avec beaucoup de confiance et une saine émulation au sein du groupe. Une atmosphère qui pourrait leur permettre d'aller faire un résultat à l'extérieur. Premier rendez-vous la semaine prochaine face à Clermont avant de retrouver les Saracens et les Bulls en Champions Cup. Gonflée par ses 5 Bleus, la ligne de 3/4 de l’UBB va-t-elle éblouir le Top 14 ?