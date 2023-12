VIDÉO. Top 14. Ça sentait le sapin, puis Toulouse a renversé Toulon avec la magie de Noël

Dans un match au scénario palpitant, Toulouse a vaincu Toulon au Stadium (Top 14) pour célébrer Noël dans les meilleures conditions.

Il était méconnaissable, dans un premier temps. Ce samedi 23 décembre, le Stade Toulousain recevait le RC Toulon au Stadium de Toulouse. Après 20 premières minutes dans les chaussettes, les hommes d’Ugo Mola ont remis les pendules à l’heure et se sont imposés avant les fêtes (25-17).

Toulon, maître des impacts et du jeu

En première période, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont largement subi en défense. Les Toulonnais étaient venus avec des intentions et cela se voyait. Sur le premier quart du match, les Toulousains ont raté plus de la moitié de leurs plaquages, permettant aux visiteurs d’avancer à chaque impact.

Face à cette fébrilité, les Toulonnais ne se sont pas fait prier. Ils ont ainsi inscrit 2 essais assez rapidement. Le premier d’entre eux s’est fait par l’intermédiaire de Mathieu Smaili (10’), qui a conclu un beau mouvement collectif ponctué de 2 offloads successifs de Tuicuvu et Fainga’anuku. Ensuite, c’est Selevasio Tolofua qui est venu s’imposer physiquement entre les poteaux (21’).

Menés 14 à 0, sur leurs terres et après 20 minutes de jeu, les Toulousains se sont remis les idées en place à la 26e minute. À ce moment-là, Dimitri Delibes a conclu une action léchée ou Blair Kinghorn lui livre un caviar somptueux. Comme souvent, les locaux ont eu besoin de briller en attaque pour retrouver leurs qualités dans les autres secteurs de jeu, ensuite.

Cinq minutes avant la mi-temps, Mauvaka a fait parler sa force pour inscrire le deuxième essai haut-garonnais et à la mi-temps, lui et ses coéquipiers sont rentrés au vestiaire avec seulement 2 points de retard. Un petit miracle.

Toulouse s’est réveillée pour la gagne

En deuxième période, les Toulonnais avaient perdu leur jus du début de match et les débats s’équilibraient bien plus. Finalement, c'est un essai de Lebel à la 65e minute, avec une nouvelle sautée de kinghorn, qui a permis aux locaux de s’offrir 4 points au classement. Face à eux, Enzo Hervé rate la pénalité du bonus offensif juste avant la sirène.

Pour détailler la dynamique du match, Pierre Mignoni s’est exprimé en conférence de presse. Selon des propos rapportés par Rugbyrama, voici ce que dit le manager toulonnais :

Notre entame a été très bonne. Malheureusement, au milieu de la première mi-temps, nous sommes sanctionnés trois fois consécutivement et ça a remis Toulouse sur les rails. Ils ont repris confiance. Le résultat après le premier acte est logique, mais il faut reconnaître qu'ils ont été plus précis et nous ont mis à mal en seconde période.”

Après deux additions salées en Champions Cup, Toulon poursuit avec ses résultats amers en Top 14. Pour retrouver des couleurs, les Varois recevront le Stade Français le 30 décembre prochain (18h). Le même jour, Toulouse se déplacera à La Rochelle en prime time et espèrera sûrement faire un résultat, dans le but de retrouver le top 6.

