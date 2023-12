FLASHBACK. Pour les fêtes de 2018, le lutin Cheslin Kolbe et Toulouse ne faisaient pas de cadeaux au RCT (39 à 0)

Fin 2018, le Stade Toulousain avait atomisé le RCT en Top 14 grâce notamment à un Cheslin Kolbe à son prime, auteur d’un essai sensationnel.

Au vrai, quoi de mieux ? Quoi de mieux qu’un Toulouse vs Toulon dans un Stadium archi-comble, la veille de Noël, pour offrir un très beau cadeau à tous les aficionados du Top 14 ? Un choc entre l’actuel 6ème et le 2ème du championnat, mais surtout deux cadors hexagonaux qui partagent, en plus des mêmes couleurs, une belle rivalité.

VOS MATCHS TOULOUSE/TOULON ET PARIS/LA ROCHELLE SUR QUELLE CHAINE ET A QUELLE HEURE ?Toulouse face à Toulon, c’est toujours une affiche de gala et le diffuseur du Top 14 ne s’y est d’ailleurs pas trompé en la plaçant en prime time, en plein Boxing Day. La plus grande enceinte de la ville rose a été réquisitionnée pour l’occasion et même si Melvyn Jaminet ne fera pas ses retrouvailles avec le public toulousain, cette rencontre a une sacrée gueule, surtout cette saison.

Au bon souvenir de 2018





Le RCT, vaincu lors des 2 premiers matchs de sa campagne européenne, fera-t-il un gros coup au Stadium, comme en 2019 (match nul 19 à 19) ? Ou les Stadistes, galvanisés par la Champions Cup, vont-ils rester sur les mêmes bases et en coller 40 aux Varois ? On se souvient qu’en 2018, les hommes d’Ugo Mola, qui montaient en puissance, avaient rousté ceux de Collazo, à pareille époque.

Dans une soirée grandiose pour Toulouse, les Hauts-Garonnais avaient surpassé les Toulonnais dans tous les secteurs de jeu. Malgré l'envie des coéquipiers de Mathieu Bastareaud, ceux de Jerome Kaino étaient tout simplement trop forts ce soir-là.

En place et agressifs devant, magnifiques derrière avec un jeu de mains dans la plus pure tradition de la maison, les Toulousains avaient assuré le spectacle et donné le tournis à leurs homologues, à l'image de cet essai du jeune Antoine Dupont après un coup de la toupie et un raffut dont il a le secret.

Mais le point d'orgue de cette soirée avait incontestablement été la réalisation de Cheslin Kolbe, initiée à 90 mètres de là par une pénalité vite jouée par Maxime Médard. 7 passes en jouant debout et une claquette plus tard, le lutin sud-africain était servi par Dupont dans son couloir à 35 mètres de la ligne, pour un vrai ballon d'ailier.



En 1 contre 1 face à Moretti (qui joue aujourd’hui à La Valette, en Fédérale 1), Kolbe déposait le jeune toulonnais à la course avant, sur un appui net, de faire glisser Nakosi en touche façon torero, et de plonger dans l’en-but. L’un des essais de la saison pour terminer l’année sous les meilleurs auspices. D’ailleurs, 6 mois plus tard, Toulouse soulevait son premier Brennus depuis près de 10 ans…