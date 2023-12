VOS MATCHS TOULOUSE/TOULON ET PARIS/LA ROCHELLE SUR QUELLE CHAINE ET A QUELLE HEURE ?

En cette semaine de Noël on joue quand même au rugby. Les clubs de Top 14 ont rendez-vous vendredi et samedi avant le réveillon avec notamment un Toulouse/Toulon.

Après la parenthèse de la coupe des champions, les clubs français retrouvent le Top 14. Pas de repos pour les braves cette saison. Les matchs s'enchaînent après la Coupe du monde. Et la gestion des joueurs va être primordiale.

On peut penser qu'il y aura du turnover dans les prochaines semaines avant de basculer à nouveau sur la Champions Cup puis d'entrer dans la période internationale sans les internationaux, mais avec les doublons.

En attendant, on joue la 10e journée de Top 14 en ce week-end de Noël. Deux matchs sont programmés vendredi soir et cinq rencontres se dérouleront samedi avec un Toulouse vs Toulon à 21h en clôture avant de se retrouver en famille.

TOP 14. Pas de retrouvailles entre Melvyn Jaminet et le Stade ToulousainAffiche importante pour l'USAP à 19h vendredi avec la réception de Bayonne. Les Basques ont montré de très belles choses en Champions Cup avec un nul contre le Munster et un court revers face à Glasgow. On peut imaginer que l'encadrement bayonnais va mettre des cadres au repos.

Ce qui ne veut pas dire qu'il faudra se relâcher dans les rangs catalans. Du sérieux, il devrait aussi y en avoir à Bordeaux. L'UBB reste sur quatre succès de rang sous l'impulsion de ses Tricolores. Vendredi, c'est le LOU qui débarque à Chaban. Il ne faudrait pas casser la bonne dynamique. TRANSFERT. Barré par l’arrivée de Jaminet à Toulon, Aymeric Luc s’engage chez un ambitieux du Top 14Un succès, c'est ce dont a besoin le Racing 92 après deux revers d'affilée lors des deux premières journées de coupe des champions. Battus à la maison puis en déplacement, les Franciliens voudront se refaire la cerise face au promu Oyonnax.

Période compliquée également au Stade Rochelais qui n'a pas été en mesure de décrocher en succès lors de ses deux dernières rencontres. Et le déplacement qui se profile à Paris n'a rien d'une balade de santé pour les Maritimes. Un succès serait le bienvenu, mais les Parisiens ne l'entendent pas de cette oreille.

TOP 14 - 10E JOURNÉE :

VENDREDI 22 DÉCEMBRE

USAP vs Bayonne à 19h sur Canal + Sport prenez vos billets au stade Aimé Giral

UBB vs Lyon Canal + Sport prenez vos billets au stade Chaban Delmas

SAMEDI 23 DÉCEMBRE