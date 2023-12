TRANSFERT. Barré par l’arrivée de Jaminet à Toulon, Aymeric Luc s’engage chez un ambitieux du Top 14

Aymeric Luc, 62 matchs sous les couleurs du RCT depuis son arrivée en 2021, devrait rejoindre Pau la saison prochaine. La venue de Melvyn Jaminet a bousculé ses plans.

Voir débarquer dans son club un enfant de celui-ci, fort d’un statut d’ancien titulaire en puissance du XV de France (20 sélections) et encore fort jeune (24 ans) n’a jamais rien d’anodin. D’autant plus lorsque le moulage médiatique autour de celui-ci au moment de débarquer laisse clairement à penser qu’il arrive en trombe pour endosser être LE titulaire du poste, en l’occurrence d’arrière, dans le cas échéant. Melvyn Jaminet arrivé sur la Rade il y a quelques semaines, Aymeric Luc avait donc tout de suite compris que son statut de gardien du numéro 15 à Toulon allait vite changer.

D’ailleurs, Luc, titulaire 7 fois à ce poste avec le RCT depuis le début de la saison (et 41 fois en 2 saisons et demi) n’est pas apparu sur les feuilles de match des échéances européennes ces dernières semaines. Une situation qui pousse naturellement l’ancien bayonnais à revoir sa situation et tenter de donner un nouvel allant à sa carrière.

Selon le Midi Olympique, le polyvalent 3/4 a même déjà donné son accord à Pau pour les saisons à venir. Une opportunité qui va aussi pouvoir lui permettre de se rapprocher de son Pays Basque natal, tout en rejoignant une équipe jeune, porté sur le jeu, le tout sans faire de bruit. Un peu comme Aymeric Luc (26 ans), quoi…

Jusqu’ici, le garçon formé à Boucau/Tarnos (Fédérale 2) a disputé 62 matchs avec Toulon, pour 13 essais inscrits. S’il est rentré dans le moule et a baissé de régime depuis, il fut un temps dans les discussions régulières de Fabien Galthié pour intégrer le groupe France, à tel point qu’il s’envola avec les Bleus pour la tournée au Japon en 2022, sans connaitre de feuille, néanmoins.