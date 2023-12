POINT TRANSFERT. L'homme le plus fort du Top 14 reste à Toulon, Pau pique le ''petit Itoje'' au LOU

Bruce Devaux prolonge à Toulon, David Gérard à la tête d'une sélection... On fait le point sur les infos transferts du jour.

LYON

Selon les informations de L'Equipe, Charlie Cassang va signer un contrat de trois en faveur du club rhodanien. Le demi de mêlée d'Oyonnax a notamment été l'un des grands artisans de la remontée des hommes de l'Ain en Top 14.

PAU

Dans le même temps, le Midi Olympique annonce que Joel Kpoku va lui quitter le Rhône pour prendre la direction de Pau. Le solide 2ème ligne anglais (1m96 pour 120kg), dont le jumeau à Bourgoin, va donc rejoindre une équipe qui affectionne particulièrement les jeunes. Idéal pour celui qui n'a que 24 ans, et que beaucoup comparent à Maro Itoje depuis ses débuts pro.

TOULON

Bruce Devaux va prolonger son contrat avec son club formateur jusqu'en 2026, confirme Var-Matin. En fin de contrat à l'issue de la saison, son cas était régulièrement évoqué sur la Rade, du fait de son attachement à l'entité au Muguet.

XV DE FRANCE. Opération pour Baptiste Serin, qui manquera le Tournoi des 6 Nations 2024 (et plus encore)

Beau bébé (1m81 pour 112kg), mobile, puissant et dur à bouger en mêlée, le pilier gauche de 27 ans possède aussi la particularité d'être le joueur le plus "fort" du Top 14. Grand adepte de la musculation, le garçon a déjà soulevé pas moins de 210kg au développé couché. Quand on vous dit belle bête...

STADE FRANÇAIS

Pierre Huguet aurait dit oui au Stade Français. L'ancien dacquois, révélation bayonnaise de la saison dernière, se serait engagé pour 3 ans, selon Rugbyrama.

TRANSFERT. Révélation de la Coupe du monde, le Stade Français rapatrie sa pépite dans la capitale

Gros plaqueur, le 3ème ligne de 28 ans apportera sa densité (1m94 pour 113kg) à l'effectif parisien.

ROUMANIE

Selon nos informations, David Gérard va prendre la tête de la sélection roumaine en début d'année prochaine. L'ancien 2ème ligne, qui a donné un sacré coup de main au Portugal en prenant en main ses avants durant le Mondial, sera l'entraîneur de Roumains en perte de vitesse, lors du prochain Rugby Europe Championship (Tournoi B). En cas de qualification pour les phases finales de la compétition, qui se joueront en France, il pourrait d'ailleurs retrouver le Portugal.

RUGBY. Après le Mondial en France, les finales du Tournoi des 6 Nations B auront lieu à Paris