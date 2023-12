XV DE FRANCE. Opération pour Baptiste Serin, qui manquera le Tournoi des 6 Nations 2024 (et plus encore)

Sorti touché face à Exeter en Champions Cup, le demi de mêlée RCT souffre d’une luxation de l’épaule et va se faire opérer. Il sera absent jusqu’au printemps.

Au vrai, sa grimace laissait imaginer le pire. Sa photo sur un lit d’hôpital aussi, quelques heures plus tard. Sorti touché face à Exeter, Baptiste Serin souffre d’une belle luxation de l’épaule. Une blessure qui, à première vue, pourrait être moindre qu’une fracture de l’avant-bras, comme évoquée au début.

Sauf que des luxations de l’épaule, il y en a plusieurs grades. Et qu’il s’agit vraiment de blessure "batarde", comme on dit. En l’occurrence, la sienne va nécessiter une opération. Et qui dit passage sur le billard, dit souvent absence longue durée.

Ici, dans un communiqué, le RCT annonce que son numéro 9 sera absent pour 4 mois minimum. En effet, ce genre de blessure peut largement prolonger une absence jusqu’à 6 mois, pour éviter tout risque de rechute.

Un énorme coup dur pour le RCT, mais aussi pour le joueur, en grande forme depuis le début de saison. Barré en sélection par l’omniprésence d’Antoine Dupont notamment, beaucoup gageaient qu’il aurait eu sa chance sur le terrain lors du prochain Tournoi des 6 Nations du fait de l’absence du capitaine des Bleus.

RUGBY. Hervé et Serin, le duo fou du RCT est-il la meilleure charnière de ce début de Top 14 ?Il n’en sera finalement rien. Le poste devrait donc revenir à Maxime Lucu, l’ancien coéquipier de Serin à l’UBB, et à Couilloud voire aux jeunes Le Garrec et Jauneau, derrière. Serin, lui, pourrait ne pas être de retour avant le printemps avec Toulon. Voire pour pour d’éventuelles phases finales…