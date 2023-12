RUGBY. Hervé et Serin, le duo fou du RCT est-il la meilleure charnière de ce début de Top 14 ?

Depuis le début de saison, le duo Baptiste Serin - Enzo Hervé réalise des prouesses sur les terrains de Top 14, sous les couleurs du RCT.

Encore une fois, ils ont épaté leurs mondes. Depuis plusieurs week-ends, la charnière Serin - Hervé réalise d’excellente performance en Top 14. La dernière en date est cette large victoire (36-13) contre la Section Paloise, co-leader du championnat avant la rencontre. Complétée d’un bonus offensif, cette performance a émoustillé le Var.

Avec ce succès, le RCT signe une quatrième victoire consécutive. Les Rouge et Noir termineront la journée sur le podium du Top 14, quoi qu’il arrive durant la rencontre dominicale entre le Stade Français et le Stade Toulousain. Dans cette bonne dynamique, le duo varois n’y est pas pour rien et a su faire de belles choses. Avec énormément de vent, les conditions météorologiques les ont poussés à jouer à la main, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Dans la rencontre de cette 9ᵉ journée de rugby, les deux hommes se sont montrés d’entrée en jouant bien le coup sur les deux premiers essais toulonnais, un doublé d'Enzo Hervé. Pour la deuxième réalisation notamment, Baptiste Serin envoie une passe sautée vers l’extérieur et Christopher Tolofua sert son ouvreur dans son dos. Il prend l’intervalle et va en Terre promise dès la 10ᵉ minute de jeu.

La vista du RCT retrouvée ?

Depuis le début de saison, les deux hommes ont été titularisés ensemble à 4 reprises. Sur ces rencontres, ils ont connu une courte défaite (22-17) à Bordeaux, assortie d’un bonus défensif. Plus convaincants, ils font le bonheur de Mayol avec 3 larges victoires (plus de 21 points d’écarts) obtenues à la maison, contre Pau, Castres et Oyonnax.

Mobile et malin, Enzo Hervé a presque fait oublier le forfait de Dan Biggar, ouvreur international et joueur le mieux payé de Top 14. Titulaire à 6 reprises depuis le début de la saison, l’ancien Briviste a ouvert son compteur d’essai contre Pau avec un doublé. Sa précision lui permet de figurer à la 4ᵉ position des meilleurs réalisateurs du Top 14.

De son côté, Baptiste Serin reste sur l’excellente lancée de sa saison 2022-2023, où il avait retrouvé Marcoussis pour la préparation du mondial. En mars dernier, Marc Lièvremont avait analysé l’évolution de Baptiste Serin. Revenu à son meilleur, le demi de mêlée impressionnait l’ancien sélectionneur cet hiver, selon des propos rapportés par Var Matin :

À 28 ans, il a gagné en maturité dans le jeu. Il a trouvé l’équilibre entre ses qualités de vitesse, de spontanéité, de créativité, mais également celles de gestionnaire afin de composer avec l’effectif qui l’entoure.”

Avec leurs bonnes performances, l’idée d’un séjour à Marcoussis à l’hiver prochain ne semble pas absurde. Si le demi de mêlée semble bien parti pour pouvoir bousculer la hiérarchie, après son intégration à la préparation du dernier mondial, l’ouvreur de 25 ans semble plus loin du compte. Cependant, les forfaits connus de Romain Ntamack et Léo Berdeu (respectivement 1er et 4e ouvreurs dans la hiérarchie nationale) pourraient lui permettre de postuler au groupe élargi. Affaire à suivre…