TOP 14. RÉSUMÉ. Super Serin is back ! Toulon lance sa saison face à Bayonne

Le RC Toulon a accueilli l’Aviron Bayonnais sur sa pelouse. Les Varois s’en sortent grâce à la botte d’Enzo Hervé et la vista de Baptiste Serin.

La Rade a renoué avec le Top 14 ce samedi 26 août. Pour la deuxième journée du championnat, le RC Toulon remporte son premier match de la saison face à une valeureuse équipe de Bayonne. Au coup de sifflet final, le tableau d’affichage ne montrait que peu d’écart entre les deux formations. Score : 19 à 14.

À Toulon, Serin fait la différence

La grosse satisfaction du jour chez les supporters toulonnais, c’est l’efficacité de la nouvelle charnière 100% JIFF du RCT. Avec Serin à la mêlée et Hervé à la baguette, le club se porte bien. Dans le jeu, les deux hommes ont porté leur formation. Rentré à la 48ᵉ minute, l’ancien demi de mêlée de l’UBB s’est rapidement fait voir sous son meilleur jour.

Au pied, l’ancien ouvreur briviste a enquillé et offre 14 points à son équipe. Hasard du destin, le seul essai toulonnais de la partie vient d’une passe décisive atypique du 10 rouge et noir. À la 64ᵉ minute de jeu, il tente une pénalité légèrement excentrée à gauche. Après un coup de pied puissant, le cuir heurte le fanion au sommet de l’un des poteaux et retombe non loin de ce dernier. Tel Superman, il s’envole avec sa cape rouge pour récupérer le précieux sésame et tombe dans l’en-but.

Grâce à cet enchaînement inattendu, le numéro 9 toulonnais s’est rappelé aux bons souvenirs de ses adversaires de Top 14. En parallèle, il montre qu’il est toujours au niveau et qu’il reste affûté mentalement et physiquement. La préparation du XV de France n’a visiblement pas seulement fait des dégâts dans les rangs français, mais en a aiguisé plus d’un. En tout cas, le public du Stade Mayol était content de retrouver son enfant chéri. L’international a été acclamé à plusieurs reprises

L'Aviron Bayonnais intéressant mais indiscipliné

Côté Aviron Bayonnais, le XV a affiché une attitude solide. Comme contre Toulouse, la formation basque a montré qu’elle devenait un sérieux prétendant du haut de tableau. Tout du moins, c’est le niveau que Grégory Patat et ses joueurs souhaitent afficher dès le début de saison.

À Toulon, ils marquent deux essais dans des styles bien différents. Tout en puissance, le numéro 5 Lucas Paulos sonne la charge et inscrit le premier essai du match à la 47ᵉ minute. Ensuite, vingt minutes après, un jeu d’arrière acrobatique concrétise une seconde fois les ambitions basques. Malgré une suspicion d’en-avant de Tiberghien, l’arbitre accorde l’essai à Aurélien Callandret.

Cependant, la discipline a largement pêché chez les ciel et blanc lors de ce déplacement. Avec 13 pénalités concédées aux Toulonnais, les visiteurs auront surtout eu le malheur de se mettre à la faute à proximité de leur en-but. À l’inverse, les locaux n’ont été repris qu’à 7 reprises et n’ont ainsi pas goûté outre-mesure à la botte de Camille Lopez.

