TOP 14. RCT. Loin de Toulouse, Selevasio Tolofua avoue être supporter de Toulon depuis minot

Dans une interview accordée à Var Matin, le troisième ligne centre Selevasio Tolofua livre une lettre d’amour au RC Toulon.

Il est l’une des grosses arrivées de l’été à Toulon. Adoubé par Jérôme Kaino quand il était à Toulouse, Selevasio Tolofua est un grand espoir au poste de numéro 8. Par dessus tout, le joueur arrive dans la peau d’un futur cadre du XV de Pierre Mignoni, qui plus est en tant que JIFF.

Après ses premiers entraînements non loin de la rade, au campus RCT, l’international se livre à Var Matin. Alors que le Stade Toulousain enchaîne les titres depuis 2019 (3 Brennus et une Champions Cup), la décision de quitter Toulouse ne s’est pas fait à contrecœur.

VIDEO. Top 14. Raffut, cadrage, chistera, Tolofua fait le show pour l'essai de Médard

Le RCT, une passion ancienne

Au contraire, le troisième ligne confie avoir rapidement cédé à la tentation toulonnaise. En cause, deux arguments majeurs se présentent : la présence de son frère, Christopher Tolofua, dans le Var et sa passion pour les Rouge et Noir… du Sud-Est !

En effet, le joueur confie être fan du Rugby Club Toulonnais depuis sa plus tendre enfance. Durant l’entretien, notre confrère de Var Matin se permet même de lui demander : « On peut donc supporter le RCT à Toulouse ? » Ce à quoi le joueur répond : « Quand on est petit, oui (rires). »

Le natif de Saint-Laurent-du-Var a un attachement fort au Stade Toulousain, construit grâce à 17 années passées au Sept Deniers. Malgré tout, son premier amour rugbystique reste varois et il détaille être resté « un peu » supporter. Il explique, néanmoins, que cette passion est apparue dans la Ville Rose :

Toulon a toujours été une équipe qui m’a fait rêver quand j’étais jeune. Comme Toulouse fait aussi rêver un paquet de gens.[...] Quand je suis arrivé à Toulouse en jeunes, je me suis mis à vraiment suivre le rugby. C’était l’époque à laquelle Toulon gagnait tout. Forcément, ça faisait rêver tout le monde. Il y avait des stars à tous les postes ! ”

TOP 14 - Toulouse. ''Un vrai crève-coeur'' confie Mola au sujet du départ Selevasio Tolofua à Toulon

Toulonnais de frère en frère

Dans la balance, la présence du talonneur Christopher Tolofua a aussi pesé. Mais le joueur insiste sur le fait que cette arrivée est « un choix du cœur. » Pour ce qui est des retrouvailles fraternelles, Selevasio Tolofua explique : « On a tous les deux fait, de notre côté, un petit bout de carrière et on est vraiment fier de se retrouver ici. »

TRANSFERT TOP 14. Faumuina, Tolofua, Page-Relo...Ces joueurs qui ont vécu leurs derniers moments avec Toulouse !