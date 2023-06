TRANSFERT TOP 14. Faumuina, Tolofua, Page-Relo...Ces joueurs qui ont vécu leurs derniers moments avec Toulouse !

Comme chaque année, il est temps de dire au revoir aux joueurs non conservés, et à ceux ayant choisi une autre aventure. Le Stade Toulousain peut alors saluer six joueurs de son effectif.

Trois enfants du club s'en vont !

Fin de saison particulière pour la formation du Stade Toulousain, qui dit un grand au revoir à trois de ses jeunes joueurs. Peu utilisé cette saison, Yannick Youyoutte s'en va vers de nouveaux horizons, et a choisi Toulon comme point de chute. Ce dernier a rejoint le club en 2013, à 13 ans seulement, jusqu'à disputer 41 matchs avec l'équipe professionnelle, en trois saisons. Ensuite, Martin Page-Relo, dans une situation similaire que Youyoutte, va rejoindre le LOU la saison prochaine. Après un prêt d'un an à Carcassonne, le demi de mêlée reste évidemment dans l'ombre de Dupont, mais aussi de Graou, qui est passé numéro 2 au poste. Il aura disputé 27 rencontres pour Toulouse, dont 11 cette saison. Puis, un autre joueur issu de la formation toulousaine s'envole vers Mayol ! Selevasio Tolofua quitte son club de cœur après sept saisons chez les professionnels. Ce dernier est un joueur important du système de Mola, et malgré une blessure cette saison, le troisième ligne a disputé 14 matchs, dont la finale de Top 14. Au total, il cumule pas moins de 127 matchs avec le Stade Toulousain, et emporte avec lui trois Brennus et une Champions Cup.

Trois autres départs de taille !

Cette saison, c'est également le moment de dire au revoir aux plus vieux joueurs, et à commencer par Charlie Faumuina, le All Black toulousain ! En six saisons dans la ville Rose, le robuste pilier a marqué de son empreinte le club, avec qui il a remporté tous les trophées possibles ! Ce beau bébé de 130 kg a fait le choix de prendre sa retraite, à 36 ans, après 15 ans de carrière. Avec le Stade Toulousain, Faumuina a pris part à 128 matchs, dont 96 titularisations. Ensuite, un autre joueur étranger s'en va, Tim Nanai-Williams, le véritable couteau suisse d'Ugo Mola, qui l'aura utilisé à presque tous les postes derrière. Le trois-quarts polyvalent a joué la demi-finale de Top 14, mais ne s'est jamais imposé à Toulouse. Il n'a pas trouvé de club pour l'année prochaine. Enfin, c'est au tour de Pierre Fouyssac de faire ses bagages, en direction d'un autre grand club du rugby français. Le centre rejoint l'ASM, après cinq saisons passées à Toulouse. En manque de temps de jeu, Fouyssac n'a joué que six petits matchs cette année. La saison dernière, il avait pourtant été titulaire lors de la demi-finale de Champions Cup et de Top 14.

