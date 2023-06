FINALE TOP 14. Kerr-Barlow et Chocobares au sommet, Danty et Aldegheri dans le dur !

Durant cette finale d'anthologie, l'intensité physique était présente comme rarement dans un match couperet. Néanmoins, le niveau de jeu n'a pas été homogène, vacillant entre l'excellent et le moins bon !

Kerr-Barlow et Chocobares, au-dessus du lot

Si nous devions retenir deux joueurs de cette finale, ça serait certainement Tawera Kerr-Barlow et Santiago Chocobares ! Bien que Romain Ntamack ait été élu homme de match, à juste titre certes, mais avec moins de constance sur la partie, ces deux joueurs ont été particulièrement efficaces. Pour le All Black de La Rochelle, à l'image de sa saison hors normes, le numéro 9 sait se sublimer dans les moments cruciaux, avec sobriété toujours. Derrière un pack qui n'a cessé d'avancer, le Kiwi ne s'est jamais trompé de choix, offrant de multiples solutions à ses gros et ses trois-quarts. Ce même joueur a également planté un bel essai, le premier de La Rochelle dans la partie, tel un neuvième avant, à un mètre de la ligne. Juste après la mi-temps, celui qui possède 27 sélections avec la Nouvelle-Zélande a aussi ouvert la voie à Pierre Bourgarit, avant d'être au soutien et de distiller une superbe passe à Hastoy, avant qu'Atonio marque un nouvel essai. Remplacé à un quart d'heure de la fin, Kerr-Barlow a tenu la barre plus d'une heure. Ensuite, c'est certainement un des joueurs du Stade Toulousain que l'on attendait le moins, mais Santiago Chocobares a été bon, très bon ! Tôt dans le match, l'Argentin a démontré sa capacité à défendre les assauts de Danty, après les sorties de touche ! Puis, à la 23e minute de jeu, ce dernier est monté fort sur le centre de l'équipe de France, qui a commis une grossière faute de main, laissant alors parler les jambes de Chocobares. Le centre inscrit le premier essai de la finale, presque contre le cours du jeu, mais avec un réalisme formidable. Puis, Chocobares a également distribué les caramels, avec ce plaquage appuyé sur Seuteni en fin de première période. Arrivé il y a deux saisons au club, Chocobares s'est remis sur pied au meilleur des moments, et a même résigné pour deux saisons supplémentaires dans la ville Rose, avec son compatriote Mallia.

Meafou et Atonio, coup pour coup

Parmi les avants des deux équipes, nous retiendrons certainement ceux de La Rochelle, ultra-dominants en touche comme en mêlée ! À l'image de Gregory Alldritt qui a été un fer de lance de son équipe, le 8 de devant maritime a concassé celui de Toulouse. Néanmoins, comme à son habitude, Emmanuel Meafou a été au-dessus du lot côté toulousain, répondant par la force et l'autorité aux vagues jaune et noir. Le colosse australien a sonné une première fois Botia, puis a réalisé un travail dantesque dans la défense des ballons portés. Jamais battu dans un duel, Meafou a dû céder sa place en fin de partie, visiblement diminué par une blessure au genou. Pour les champions d'Europe en titre, le point d'ancrage s'est nommé Uini Atonio ! Le pilier de l'équipe de France a tout simplement dominé de la tête et des épaules Cyril Baille en mêlée, facteur ultra-important en finale du Top 14. Le joueur de 33 ans s'est même offert le luxe de planter son premier essai de la saison !

Danty et Aldegheri moins en vue...

À seulement quelques mois de la Coupe du monde en France, Jonathan Danty et Dorian Aldegheri n'ont pas montré des signes très rassurants au sujet de leur niveau de jeu ! Le centre français n'a pas été en réussite durant toute la partie, alternant les mauvaises décisions ou les erreurs techniques, chose inhabituelle chez lui. À l'origine du premier essai toulousain, Danty n'a pas réussi à augmenter le curseur de la performance, restant approximatif et pas vraiment sûr de lui à chaque prise de balle. Moins agressif qu'a l'accoutumée en défense, ce dernier a manqué un plaquage abordable à l'heure de jeu. Puis, Dorian Aldegheri, qui est pressenti pour faire la Coupe du monde, a, lui aussi, été mis en difficulté. Pourtant, le pilier droit de Toulouse avait bien commencé son match avec un magnifique contre ruck dès la 11e minute. Néanmoins, en mêlée, le droitier a subi la loi de Wardi et du pack rochelais, et a été remplacé à la 57e minute.

