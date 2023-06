TOP 14. EDITO. Romain Ntamack, ou quand le génie l'emporte sur l'enjeu

Véritable héros de cette finale de Top 14, Romain Ntamack a su faire parler son génie, après une rencontre assez compliquée d'un point de vue personnel.

VIDÉO. Ni un rêve, ni un cauchemar, Ntamack réalise l’exploit de l’année pour endormir les Rochelais !L'on voulait une finale d'anthologie, nous avons été servis. Samedi, dans un stade de France partagé entre le jaune, le rouge et le noir, Romain Ntamack et les siens ont balayé avec une efficacité diabolique les espoirs de Brennus de La Rochelle. Un court succès 29 à 26, injuste pour certains, déjà historique pour d'autres, tant pour l'intensité délivrée par les deux équipes que pour cette course folle de l'ouvreur du XV de France, à quelques secondes du coup de sifflet final. Un éclair de génie, tant mental que rugbystique, de celui qui avait déjà été désigné comme le coupable idéal en cas de défaite du Stade Toulousain. Auteur d'un match moyen dans l'ensemble, le fils d'Émile avait néanmoins eu le cran de tenter plusieurs relances en première période, là où la grande majorité des autres protagonistes se contentaient de rester sobre, soit par du jeu au pied, soit par des charges toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Des prises de risque qui, jusqu'à la 78ème minute, ne lui avaient pas tellement souri. Mais voilà, et alors que la plupart des spectateurs et supporters voyaient déjà les Bagnards en haut de la tribune pour fêter leur premier titre en Top 14, le génie de Ntamack prit le dessus sur un scénario déjà écrit. Ce même génie qui avait totalement changé la physionomie du match face aux All Blacks en novembre 2021, avec cette relance de l'en-but mythique. Un supplément d'âme, marque des grands champions, qui lui a permis de traverser comme personne la pelouse de Saint-Denis, raffutant à la fois Leyds mais aussi tous ses détracteurs, déjà prêts à se réjouir de sa finale ratée.

FINALE TOP 14. La presse française et mondiale glorifie la ''déflagration'' toulousaine Ntamack et pleure l’échec de La RochelleSamedi, Romain Ntamack nous a une nouvelle fois prouvé que le rugby ne s'apprend pas, il se vit. Un sport unique, aussi beau que cruel, et dans lequel le Toulousain baigne depuis qu'il sait aligner deux phrases. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si l'on a l'impression que Ntamack ne ressent aucune pression, même dans les moments les plus décisifs. Comme s'il était programmé pour marquer de son empreinte rouge et noir notre sport, et ce peu importe l'adversité en face de lui. Car ne nous y trompons pas, si cette finale restera gravée à jamais comme l'une des plus belles du Top 14, c'est aussi grâce à la prestation presque parfaite du double champion d'Europe en titre, qui n'a cessé de mettre sur le reculoir le pack toulousain. Une démonstration de puissance qui aurait dû suffire aux Rochelais pour soulever ce fameux bout de bois tant convoité. C'était sans compter sur le mental de champion de Romain Ntamack, ainsi que celui de l'ensemble de ses coéquipiers, qui lui ont permis de sortir la tête de l'eau après ses erreurs en fin de rencontre. Une force de caractère qui lui dicta de prendre ce fameux intervalle entre Sclavi et Leyds, alors que le commun des mortels aurait assuré le coup en jouant le 5 contre 2, et ne pas être coupable d'un énième mauvais choix. Mais voilà, Ntamack est décidément un joueur à part, qui, malgré ses 24 printemps, a déjà marqué l'histoire du plus grand club d'Hexagone, et peut-être du continent. En espérant désormais que celui-ci continue sur sa lancée, au moins jusqu'au mois d'octobre, pour rentrer cette fois-ci définitivement dans l'histoire de son pays. C'est en tout cas tout le mal qu'on lui souhaite.

