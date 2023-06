FINALE TOP 14. La presse française et mondiale glorifie la ''déflagration'' toulousaine Ntamack et pleure l’échec de La Rochelle

Au lendemain d’une finale légendaire, la presse nationale et mondiale est abasourdie par la folle course de l’ouvreur du Stade Toulousain, Romain Ntamack.

Ce samedi 17 juin au soir, le Stade Toulousain récupérait un tout nouveau titre de champion de France. En écartant La Rochelle sur le score de 29 à 26, après un essai sensationnel de Romain Ntamack en toute fin de match, ils récupèrent même le 22ᵉ Bouclier de leur histoire. Dans la Presse française, de nombreux médias nationaux ont mis à l’honneur les champions rouge et noir. En Une de son quotidien, L’Équipe titre “22, v’là Ntamack”. Dans ses colonnes, il parle d’un “champion par K.-O.” décidé au terme “d’une rencontre folle qui a longtemps ressemblé à un combat de boxe” et où le Stade Rochelais “aurait tout autant mérité de gagner”. De son côté, Rugbyrama et le Midi Olympique regardent cette finale par le prisme rochelais en se demandant : “la saison de La Rochelle est-elle ratée ?” Si la rédaction spécialisée nuance en rappelant le titre de champion d’Europe maritime, elle conclut en précisant que “La Rochelle a donc failli”. Ils ajoutent également que “c’est bien la tête basse que les Maritimes sont partis en vacances…”

🗞️ « 22, v'la Ntamack » : La une du journal L'Équipe du dimanche 18 juin pic.twitter.com/Bxx9yIyWIR — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 17, 2023

Victoire salvatrice pour Toulouse, défaite cruelle pour La Rochelle

Pour la presse généraliste, la grande Messe du rugby français n’est pas non plus passée inaperçue. Après le sacre toulousain, Le Monde titre “Toulouse renverse La Rochelle sur le fil, et ancre sa suprématie sur le rugby français”. Ils dressent, eux aussi, le portrait de deux équipes méritantes et d’une défaite cruelle pour les Rochelais. Selon eux, ce Bouclier de Brennus obtenu par le Stade Toulousain est “la preuve tangible, de bois et de métal, de ce qui sépare encore leur club, une légende du rugby français, de La Rochelle, leurs adversaires déçus du soir.”

Pour Le Figaro, c’est Romain Ntamack qui “offre le sacre” aux siens. Ils comparent l’ultime essai haut-garonnais à “une déflagration”. Pour les Rochelais, le quotidien évoque une formation qui “échoue, comme en 2021, face à sa bête (rouge et) noire.” Enfin, du côté de Libération, leur papier met aussi l’accent sur les dynamiques récentes du Top 14. Ainsi, le journal rappelle que c’est “la quatrième fois consécutive que le leader du classement retrouve son dauphin en finale.” Il explique également que “les coéquipiers d’Antoine Dupont peuvent gonfler le torse” après cinq derniers titres confirmés à la suite d’une première place au classement de la saison régulière.

Ntamack salué à l'étranger

À l’étranger, Planet Rugby met en lumière un Romain Ntamack qui “brise le cœur de La Rochelle avec un essai en solitaire de 60 mètres”. Ils détaillent que “La Rochelle semblait sur la bonne voie pour sceller son premier Bouclier de Brennus” avant de rajouter : “c'est au tour des hommes en jaune d'essuyer une défaite tardive, Ntamack scellant leur sort.” En parallèle, le média néo-zélandais Stuff fait le focus sur un excellent Tawera Kerr-Barlow. Selon eux, le joueur aura vu “ses espoirs d'un doublé être anéantis par un brillant essai en solo du Toulousain Romain Ntamack.” En Afrique du Sud, c’est également Romain Ntamack qui a été mis à l’honneur. Le SA Rugby Magazine détaille ce sentiment : “Malgré leurs espoirs d'une première couronne française, les aspirations rochelaises ont été anéanties en moins de deux minutes grâce au moment d'éclat de Romain Ntamack”. Il explique que l’ouvreur international “s'est déchiré pour marquer, rattrapant son erreur précédente.”

