RÉSUMÉ VIDÉO. Ntamack délivre un Stade Toulousain miraculé et remporte la finale du Top 14

Le Stade Toulousain a vécu une fin de match en montagnes russes pour décrocher un nouveau Bouclier de Brennus face au Stade Rochelais.

Dès les premières minutes, le ton du match est donné. Pas de pitié pour les mollets et les côtes flottantes adverses, le duel est défensif. Solides, les Toulousains serrent les dents et encaissent les assauts rochelais dans un premier temps. Parfois de manière un peu trop virulente, puisqu'un plaquage haut laisse l’occasion à Hastoy d’ouvrir le tableau des scores. Cependant, l’ancien Béarnais loupe la mire et l’envoie légèrement à droite devant son virage. Quelques minutes plus tard, Thomas Ramos, lui, ne se fait pas prier et enquille.

Ensuite, le sniper de la Grave va louper la deuxième occasion de mettre des points à la 12ᵉ minute. Sur son coup de pied raté, Brice Dulin relance et après quelques échanges au pied, Kerr-Barlow trouve un merveilleux 50-22. Le coup de pied semblait à suivre, Thomas Ramos a essayé de filouter et de le jouer rapidement, mais l’arbitre a l’œil. Astucieux, le demi de mêlée néo-zélandais se fait mieux voir qu’Antoine Dupont sur ce début de match. Une performance assez rare pour être soulignée. Entre-temps, Hastoy retrouve le droit chemin et aligne. À la 20ᵉ minute, les débats sont acharnés. Toulouse et La Rochelle se tiennent : 3-3.

Les buteurs au cœur de l'enjeu

À ce moment-là, Levani Botia se prend le genou d’un Meafou lancé plein fer dans la tempe. Une manière de dire que l’esprit du Fidjien n’était pas au mieux. Malheureux pour un combattant qui a déjà donné sa place en finale de Coupe d’Europe. Il faut dire que depuis le début du match, les deux équipes se répondent à la manière d’un combat entre deux cerfs : aussi majestueux que violent. Néanmoins, le bout de bois disputé ne se trouvera pas sur le crâne du vainqueur, mais bien sûr le bas-côté de la pelouse du Stade de France. À la 23ᵉ minute de jeu, Chocobares profite d’un cafouillage des Rochelais qui tentaient de vite jouer le ballon. L’Argentin qui avait un forfait à l’infirmerie prend un aller simple en Terre promise. Il cavale sur 50 mètres pour offrir un essai au sien, plongeon transformé par Thomas Ramos.

Les Toulousains mènent 13 à 3 et Jack Willis n’a même pas le temps de remettre ses crampons que le jeu repart. Comme le dit Tual Trainini aux Toulousains : “Vous êtes les premiers à vouloir du rythme.” Et effectivement, l’intensité va bien à ses deux équipes. Ça, on ne peut pas leur enlever. De son côté, Levani Botia s’apprête à revenir sur la pelouse. Comme quoi des êtres humains peuvent arrêter un semi-remorque avec la tête sans broncher. Il reste 10 minutes à jouer dans cette première période et Thomas Ramos et Pierre Bourgarit se cherchent déjà des noises. En parallèle, Hastoy règle la mire après un nouvel échec et ramène ses coéquipiers à un essai transformé d’avance.

À la 34ᵉ minute de jeu, Romain Ntamack essaye de s’offrir une course folle. Pour sa première finale de Top 14 en tant que titulaire, il casse quelques plaquages et met au sol Seuteni. Quelques minutes auparavant, les Rochelais essayaient aussi de jouer dans la défense adverse et s’offraient des micro-fulgurances avant d’être rattrapé par les défenses. Les deux équipes jouent gros et ça se voit autant derrière la télé que ça doit se sentir sur le pré. À moins de 150 secondes du retour au vestiaire, François Cros commet un en-avant dans ses 22 mètres et offre une occasion en or aux Rochelais. À la sortie de la mêlée, Alldritt part pleine bourre et met les Toulousains sur le reculoir. Deux charges après, c’est Tawera Kerr-Barlow qui finit dans l’en-but. Hastoy a retrouvé le rail vers le poteau du milieu et transforme l’essai. Score à la mi-temps : 13-13.

Toulouse sous pression...

Après le début du deuxième acte, les Toulousains se font assaillir d’entrée. Sous pression dans les rucks et quand ils tentent d’écarter, Romain Ntamack a même failli concéder un très bon ballon à Seuteni. Deux minutes après, Bourgarit s’enfuit dans l’axe. Il fait vivre le cuir et Uini Atonio finit par plonger dans l’en-but. Hastoy transforme et les Rochelais prennent l’avantage pour la première fois de la partie. Quelques secondes après, le transport musclé de Ramos en touche provoque quelques tensions. Les esprits s’échauffent. L’ambition et l’enjeu, tout est là pour assurer une deuxième période d’anthologie. Vexés, les Toulousains partent à l’attaque de la ligne maritime. Sur une faute au sol de Botia, les Rouge et noir récupèrent une pénalité et le buteur toulousain rajoute 3 points.

À ce moment-là, Romain Sazy quitte la pelouse. Difficile de ne pas offrir une ovation d’envergure dans l’antre dionysienne à ce joueur. Venu de Pro D2 avec le Stade Rochelais, il conclut sa balade sur les prés de l’ovalie, mais l’enjeu l’emporte sur l’hommage et le jeu s’enchaîne sans attendre. Juste après, Antoine Hastoy tente un drop. Lui qui n’en a jamais tenté depuis son arrivée en jaune et noir échoue de peu à ajouter 3 unités au compteur. Ensuite, son homologue toulousain sauve une touche dangereuse des Rochelais. Une action acrobatique conspuée par un staff adverse peu convaincu par la légalité du geste. La valse des changements continue. Bourgarit sort, Flament rentre, les grands noms du Top 14 dansent à nous en faire tourner la tête. Le Stade Toulousain et le Stade Rochelais possèdent un effectif phénoménal et les quelques plans sur les joueurs en gradins ne font que le confirmer. Ramos donne 3 points de plus aux siens. Les trois quarts du chemin sont faits et le score est de 19 à 20.

VIDEO. Stade Rochelais. Atonio marque son premier essai de la saison... en Finale du TOP 14 !À l’heure de jeu, la stat’ affole. Si les Toulousains sont loin d’être largués, ils restent clairement dominés. Avec 60% de possession et presque autant d’occupation du terrain en leur faveur, les Rochelais semblent complètement sevrés des échecs face à Dupont & co. Néanmoins, les Jaune et Noir enchainent deux fautes rapidement. Pénalisé, Brice Dulin offre la politesse des points à son vis-à-vis à 40 mètres des perches. Toulouse reprend l’avantage à un gros quart d’heure de la fin. Pour les guerriers partis sur le banc, la fatigue d’un combat titanesque s’observe.

À la 67ᵉ minute, La Rochelle passe de nouveau devant grâce à l’ouvreur Antoine Hastoy. Dissipé en début de match, il a repris son style observé en Champions Cup et en demi-finale de Top 14. Un véritable visage de phases finales est affiché avec un jeu simple, une distribution efficace et une précision d’orfèvre face aux buts. Un en-avant repris devant des Haut-garonnais commence à faire cogiter les supporters toulousains. Score à la 70ᵉ minute : 22-26 pour le Stade Rochelais.

...mais toujours insubmersible !

Les deux équipes sont rentrées dans le money-time et quatre points les séparent. Plus qu’une pénalité, moins qu’un essai, donc rien n’est fait. A 7 minutes de la fin, Romain Ntamack profite d’une faute rochelaise pour tenter une pénaltouche. En ballon mort, son coup de pied offre une cartouche inespérée aux Maritimes. Sous pression, les hommes d’Ugo Mola ne savent plus où donner de la tête.

À quatre minutes de la fin, Quentin Lespiaucq sort sonné et ses coéquipiers sont à 15 mètres de l’en-but toulousain. Une mêlée se joue, introduction Antoine Dupont, et les champions de France 2021 tentent de remonter tout le terrain à la main. À deux minutes du terme, Romain Ntamack profite d’une montée défensive osée de Seuteni pour perforer la défense jaune. Sur 60 mètres, l’ouvreur fautif quelques minutes auparavant crucifie les champions d’Europe. Thomas Ramos transforme l’exploit et les Toulousains ne se ratent pas sur le renvoi. Score final : 29 à 26 en faveur de Toulouse.

Cruel destin pour les Rochelais. Incroyable scénario pour les Toulousains. Le Stade Toulousain est champion de France de Top 14 pour la 22ᵉ fois de son histoire. Armé du Brennus, NTK a déferlé sur La Rochelle avant d’aller retourner surfer sur le merveilleux bout de bois.