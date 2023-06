VIDEO. Chocobares plante le premier essai de la finale de Top 14 pour Toulouse !

Le premier essai de la finale de Top 14 entre Toulouse et la Rochelle a été inscrit par les hommes d'Ugo Mola par l'intermédiaire de Chocobares.

ENORME !! 🔥



Chocobares aplatit le premier essai du match du match ! Le @StadeToulousain mène 13/3 dans cette finale !#FinaleTOP14 pic.twitter.com/xmpebACSg3 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 17, 2023

Le premier essai de la finale de Top 14 entre Toulouse et la Rochelle a été inscrit par les hommes d'Ugo Mola. C'est grâce à sa très grosse défense que ces derniers ont pu marquer grâce à Chocobares. L'Argentin a bénéficié de la très bonne montée de Ntamack sur Danty qui a perdu le cuir. Le Puma a ensuite mis les cannes et n'a pas pu être repris avant la Terre promise. Les Rochelais ont eu des ballons mais n'ont pas su concrétiser leurs occasions. Notamment face aux perches avec six points laissés en route par Hastoy.