VIDÉO. Ni un rêve, ni un cauchemar, Ntamack réalise l’exploit de l’année pour endormir les Rochelais !

À environ deux minutes du coup de sifflet final, Romain Ntamack a défilé sur la pelouse de Saint-Denis.

Que le sport est cruel et magnifique à la fois. Dans cette optique, tout dépend du prisme depuis lequel vous avez observé cette finale du Top 14 2022-2023. D’un côté, le Stade Toulousain est revenu d’entre les morts ce samedi 17 juin à Saint-Denis. De l’autre, le Stade de France a été la sortie malheureuse d’une équipe rochelaise splendide. Au moment où Antoine Dupont envoie le ballon à Romain Ntamack, il reste deux minutes et 18 secondes à jouer.

L'ESSAI DE LA GAGNE !! @RomainNtamack aplatit un incroyable essai à 1 minute de la fin du match et offre le Brennus au @StadeToulousain !#FinaleTOP14 pic.twitter.com/6FT3YOHIhU — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 17, 2023

FINALE TOP 14. La presse française et mondiale glorifie la ''déflagration'' toulousaine Ntamack et pleure l’échec de La RochelleAlors qu’il est à seulement 35 mètres de sa ligne d’en-but, l’ouvreur toulousain voit Ulupano Seuteni lui fondre dessus. D’un crochet, il élimine le Samoan lancé plein fer sans grande difficulté. Derrière lui, le centre vêtu de jaune a commis l’irréparable. Seul à monter en pointe, il rompt une ligne de défense pourtant si hermétique jusqu’alors. Leyds est trop loin pour couvrir convenablement et à l’intérieur le pilier Sclavi ne peut pas faire grand-chose face aux cannes de Ntamack. Impérial tout au long de la saison, le second centre du Stade Rochelais a sûrement commis la plus grosse erreur de sa saison au Stade de France. Une double peine terrible pour celui qui a été si important dans le parcours européen des siens.

Après cette percée, Romain Ntamack n’a plus qu’à mettre un coup sur l’accélérateur et à partir en Terre promise. Raymond Rhule tente un retour défensif salvateur depuis l’aile opposée, mais rien n’y fait. Ntamack est déjà arrivé à destination après 60 mètres d’une course qui restera dans les mémoires. Alternant le bon et le moins bon sur cette finale, l’ouvreur a su faire parler ses qualités à un moment décisif. Avec une fin de match clairement en deçà de ce que l'on peut attendre de lui, il a confirmé son caractère de facteur X. Critiqué depuis l’hiver, il s’assure aussi, sûrement, le rôle d’ouvreur en Bleu pour la prochaine Coupe du monde. Un essai qui fait d’une pierre deux coups.

RÉSUMÉ VIDÉO. Ntamack délivre un Stade Toulousain miraculé et remporte la finale du Top 14