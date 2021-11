VIDEO. Top 14. Raffut, cadrage, chistera, Tolofua fait le show pour l'essai de Médard

Ce samedi, le Stade Toulousain s'est imposé à domicile face à l'USAP dans le cadre de la 10e journée de Top 14. après une très bonne deuxième période.

Privé de nombreux internationaux, dont sa charnière Dupont/Ntamack, le Stade Toulousain recevait l'USAP samedi à Ernest-Wallon. Un match que les hommes de Mola ont bien débuté avec la réalisation de Meafou dès l'entame mais qu'ils ont mis du temps à sceller. Deux réalisations coup sur coups des Catalans avant la pause par Lemalu et Acébès ont permis à l'USAP de rentrer aux vestiaires à 15 partout, Tolofua ayant passé la ligne de craie à son tour. Au retour des citrons, les locaux ont passé la deuxième et inscrit trois essais par Médard, Miquel (66e) et Bonneval (80e). Notez au passage le très bon travail de Selevasio Tolofua sur la réalisation de Maxime Médard avec une course véloce où il a pris la défense à contre pied puis raffuté et cadré un dernier défenseur avant de servir le vétéran d'une très belle passe en tombant.