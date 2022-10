TOP 14 - Toulouse. ''Un vrai crève-coeur'' confie Mola au sujet du départ Selevasio Tolofua à Toulon

L'entraîneur du Stade Toulousain Ugo Mola est revenu sur l'annonce du départ de Selevasio Tolofua à Toulon à la fin de la saison. Une perte pour le club.

La grosse info transfert de la semaine, c'est le départ de Selevasio Tolofua à Toulon à la fin de la saison. Le troisième ligne du Stade Toulousain devrait rejoindre le RCT pour trois ans. Il y retrouvera son frère Christopher. Devenu l'un des joueurs sur lesquels Ugo Mola compte, il va découvrir un nouvel environnement de travail. Rares sont ceux qui voyaient le numéro 8 quitter Toulouse. D'autant que le club avait prolongé de nombreux joueurs pour les années à venir. Mais après discussions, il a été décidé que Selevasio ne prolongerait pas. Interrogé en conférence de presse sur le départ de son joueur, Ugo Mola n'a pas hésité à parler de crève-cœur.

Parfois ça dépasse le cadre sportif. Des joueurs font des choix qui dépassent l'activité qui est la nôtre à savoir jouer dans un club. Il en parlera quand il aura envie. Mais je pense que ''Sele'' a une forte envie de rejoindre Christopher. Deux garçons qui ont été élevés chez nous. Pour ma part, c'est un vrai crève-coeur de le voir partir. Un parce que j'ai beaucoup d'affection pour le garçon, et deux ça fait huit ans que je bosse avec lui. Je l'ai vu vraiment éclore depuis ses 18 ans. C'est vraiment un joueur que j'apprécie, qui est apprécié par le groupe et le club. On perd un pur produit de notre formation. Pour ne rien vous cacher, on aurait pu le laisser partir un peu avant pour des raisons économiques car c'était bien plus avantageux pour nous. Sauf qu'on avait envie d'essayer de le convaincre jusqu'au bout de continuer l'aventure avec nous.

Mola explique que son choix n'aura pas d'influence sur sa présence ou non sur les feuilles de match. S'il est performant, il jouera. S'il ne l'est pas, un autre prendra sa place comme c'est le cas pour tous les autres joueurs du Stade Toulousain.