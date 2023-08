RUGBY. VIDEO. Top 14. Le Maestro Lopez et Bayonne calment les ardeurs du Stade Toulousain d'entrée

Première réussie pour l'Aviron Bayonnais lors de la première journée de Top 14 ce vendredi face au Stade Toulousain. Camille Lopez a inscrit deux drops.

Première réussie pour l'Aviron Bayonnais lors de la première journée de Top 14 ce vendredi face au Stade Toulousain. La formation basque a ébloui le stade Jean-Dauger en terrassant les champions en titre. Une performance notable qui réchauffe le cœur des supporters locaux. Dès les premières minutes, l'intensité était palpable, les collisions solides.



Chaleur et humidité étaient au rendez-vous pour cette ouverture de la saison, et le ballon glissant n'a pas facilité les choses. Le manager de Bayonne avait anticipé : la victoire se jouerait après la pause. Et il a eu raison. Le tableau n'était pas parfait dans le contenu, avec des pertes en touche et des pénalités en mêlées dans le premier acte.



Cependant, la défense de Bayonne a brillé en limitant Toulouse à seulement 7 points, le futur retraité Sofiane Guitoune ayant trouvé la faille à la 22e minute. Les deux drops magistraux de Camille Lopez à la 40e puis à la 50e ont cependant donné de l'élan aux basques, surtout celui avant la mi-temps.



La détermination a payé pour les Basques qui ont peu à peu pris le dessus sur des visiteurs en manque de vécu commun malgré une composition compétitive en l'absence des internationaux.

"Nous avons eu du mal à conserver le contrôle dans leur camp", a déclaré Matthis Lebel, titulaire à l'arrière ce vendredi soir, via France Bleu. Les visiteurs ont été pragmatiques, poussant Bayonne dans ses retranchements. La victoire repose sur la persévérance des Basques, leur défense solide et les prouesses au pied de Lopez. Avec 16 points à son compteur, il a clairement été décisif face à Toulouse.

La seconde période a vu la maîtrise continue de Lopez, avec un autre drop et une pénalité. Les recrues en provenance respective de Clermont et la Rochelle Iturria et Bourdeau ont amené un plus l'équipe locale. Et l'essai de Baget a confirmé leur domination (23-7). La victoire était scellée avant l'heure de jeu, offrant aux supporters une soirée inoubliable après une ultime pénalité de Lopez à la 66e.

L'Aviron Bayonnais prouve ainsi qu'il est en forme, avec Lopez comme chef d'orchestre exceptionnel. Pour Toulouse, la période sans internationaux s'annonce complexe. Le match a oscillé entre férocité et imprécisions, mais Bayonne a su capitaliser sur les faiblesses adverses. Cette victoire prometteuse marque le début enthousiasmant de la saison.