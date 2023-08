XV DE FRANCE. Cretin, Serin, Dulin... Les vrais grands absents de la liste de Galthié ?

Chaque liste à son lot de surprise, et celle de Fabien Galthié n'a pas dérogé à la règle pour certains observateurs. Penchons-nous sur ces joueurs qui ne sont pas passés loin !

Cretin, le plus grand déçu de cette annonce ?

Comme indiqué ce dimanche soir sur le plateau du Canal Rugby Club par Sébastien Chabal, Dylan Cretin était sûrement le joueur le plus susceptible d'être dans cette liste des 33 pour le Mondial. En troisième ligne aile, Anthony Jelonch, François Cros, Sekou Macalou lui ont été préférés. Mais surtout, c'est le Rochelais Paul Boudehent qui a réussi à grappiller une place dans cette liste. Fort d'une grosse saison en club, le joueur de La Rochelle a été récompensé de ses belles prestations des derniers mois.

Néanmoins, Dylan Cretin a de quoi être déçu, lui qui a sorti un match solide face aux Fidji, samedi soir. Outre cette rencontre-là, le Lyonnais fait bel et bien partie du projet lancé il y a quatre ans par Galthié ! Le troisième ligne était présent lors du Grand Chelem 2022, bien qu'il n'ait pas été appelé pour cette édition 2023. Sur ces 4 dernières saisons, il compte tout de même 22 sélections avec le XV de France, et faisait partie régulièrement des finisseurs. Sans jamais vraiment décevoir, Dylan Cretin ne fera pas la Coupe du monde.

Brice Dulin, si près du but !

Pour certains, la place en équipe de France était logique pour Brice Dulin. Il faut dire qu'avec une saison 2022-2023 pareille, Brice Dulin n'a pas volé sa convocation dans la liste des 42 joueurs pour la préparation. Néanmoins, le Rochelais a été préféré au jeune Jaminet, qui a été élu homme du match face aux Fidji, et qui représente une assurance dans l'exercice des tirs au but.

Néanmoins, l'expérience d'une Coupe du monde, son style de jeu porté vers l'attaque et son leadership aurait pu être un atout pour le XV de France. En plus de cela, la blessure de Romain Ntamack aurait pu laisser une place à Dulin, si jamais Ramos avait été choisi pour officier en deuxième numéro 10. Capitaine pour le premier match face à l'Écosse, Brice Dulin ne participera malheureusement pas à une deuxième Coupe du monde. Il paie également la polyvalence de Louis Bielle-Barey

Baptiste Serin, un choix qui fait parler

De tous les absents de cette liste pour la Coupe du monde, le nom de Baptiste Serin est sans doute celui qui occasionne le plus de débats ! Le capitaine de Toulon affiche une forme internationale, et n'a dû se mettre sous la dent qu'une dizaine de minutes face à l'Écosse et les Fidji. Revenu sur le devant de la scène cette saison avec Toulon, Galthié avait fait le choix de prendre quatre numéros 9 dans sa liste des 42.

Inévitablement, Serin bataillait avec Lucu et Couilloud, laissant la place de numéro 1 à Antoine Dupont. Baptiste Serin, c'est ce type de demi de mêlée qui sait tout faire au poste, emballé un match, resserrer le jeu si le score n'est pas acquis, réalisé des percées plein champ ou encore occuper au pied de façon remarquable. Face aux Fidji, il ne lui a fallu qu'un ballon pour allumer une brèche après une touche, et faire avancer de plus de 40 mètres l'équipe de France.

Néanmoins, ce dernier a payé les très bonnes sorties de Baptiste Couilloud, qui s'annonce comme un remplaçant très sérieux. Puis, Maxime Lucu a conservé la confiance de Galthié, qui voit en lui la doublure de Dupont depuis les deux dernières saisons. Si beaucoup n'estiment pas le Bordelais comme le remplaçant idéal, son style de jeu reste très fiable, idéal même pour les fins de rencontre tendues. En 2019, Baptiste Serin avait joué un match de Coupe du monde au Japon et avait inscrit un essai, il n'aura pas cette chance-là cette année. C'est ainsi la dure loi du sport.

