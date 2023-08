XV DE FRANCE. OFFICIEL. Découvrez la liste des 33 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde

Après presque deux mois d'attente, l'on connaît enfin les 33 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde 2023 avec le XV de France.

Nous l'attendions tous avec impatience : la liste des 33 joueurs retenus par Fabien Galthié et son staff pour représenter la France à la Coupe du Monde 2023. Groupe qu'a annoncé le sélectionneur lui-même, sur le plateau du journal de 13 heures. Une liste assez hétérogène, puisque l'on retrouve de nombreux joueurs expérimentés (Fickou, Alldritt, Atonio par exemple), mais aussi plusieurs éléments plus jeunes : c'est notamment le cas de l'ailier de l'UBB Louis Bielle-Biarrey, qui a réussi à se faire une place avec le XV de France. Celui-ci disputera donc sa première Coupe du Monde, tout comme d'ailleurs la plupart de l'effectif. Car oui, seulement 8 sur 33 ont déjà participé à un Mondial : Baille, Atonio, Alldritt, Ollivon, Dupont, Fickou, Penaud, et Ramos.

De retour à l'entraînement avec les Bleus depuis la mi-août, Anthony Jelonch fera bien partie de l'aventure tricolore cet automne. Remis de son genou, il a donc gagné sa course contre-la-montre. Celui-ci sera d'ailleurs accompagné de son ami toulousain Cyril Baille, qui a été retenu par le staff malgré sa blessure. Absent pour le début de la compétition, le staff compte néanmoins sur lui. Enfin, autre blessé présent dans cette liste : Romain Taofifenua. Touché à la cuisse, le deuxième ligne est de retour à l'entraînement, et devrait postuler contre l'Australie.

Si certains comme Bielle-Biarrey ou Boudehent ont réussi à gagner leur place durant cette préparation, ce ne fut pas le cas de tout le monde. En effet, et malgré deux entrées loin d'être mauvaises, Baptiste Serin ne sera pas de l'aventure, le staff ayant préféré le Lyonnais Baptiste Couilloud. Même son de cloche pour le jeune Émilien Gailleton, qui n'a pas su bousculer la hiérarchie face à Arthur Vincent et Yoram Moefana. Enfin, notons la présence de Melvyn Jaminet aux dépens de Brice Dulin. Très propre face aux Fidji, le Toulousain s'est définitivement imposé comme le numéro 2 au poste, derrière son coéquipier en club Thomas Ramos.

Pilier gauche :

Talonneur :

Julien Marchand (28 ans, 30 sélections), Toulouse

Peato Mauvaka (26 ans, 23 sélections), Toulouse

Pierre Bourgarit (25 ans, 8 sélections), La Rochelle

Pilier droit :

Deuxième ligne :

Troisième ligne :

Demi de mêlée :

Antoine Dupont (26 ans, 48 sélections), Toulouse

Maxime Lucu (30 ans, 15 sélections), Bordeaux

Baptiste Couilloud (26 ans, 12 sélections), Lyon

Demi d'ouverture :

Matthieu Jalibert (24 ans, 25 sélections), Bordeaux

Antoine Hastoy (26 ans, 4 sélections), La Rochelle

Gaël Fickou (29 ans, 80 sélections), Racing 92

Jonathan Danty (30 ans, 22 sélections), La Rochelle

Yoram Moefana (23 ans, 18 sélections), Bordeaux

Arthur Vincent (23 ans, 16 sélections), Montpellier

Ailier :

Damian Penaud (26 ans, 43 sélections), Bordeaux

Gabin Villière (27 ans, 13 sélections), Toulon

Louis Bielle-Biarrey (20 ans, 3 sélections), Bordeaux

Arrière :

Thomas Ramos (28 ans, 26 sélections), Toulouse

Melvyn Jaminet (24 ans, 14 sélections), Toulouse

