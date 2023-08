RUGBY. Des bouleversements majeurs à prévoir dans la liste des 33 joueurs du XV de France ?

À la veille de l'annonce du groupe de 33 joueurs pour la Coupe du monde, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié explique que tout est prêt.

La victoire du XV de France face aux Fidji a fait vibrer les fans ce samedi soir à Nantes en vue de la Coupe du monde. Elle a certainement soulagé Fabien Galthié tout en lui apportant des certitudes. En effet, les plans du sélectionneur ne semblent pas prêts à subir de bouleversements majeurs. En effet, alors que la liste des 33 joueurs pour la Coupe du Monde doit être annoncée ce lundi, Galthié et son staff ont déjà une idée bien arrêtée sur les joueurs qui feront partie de l'aventure. RESUME VIDEO. Jaminet enquille, Macalou enfonce le clou et le XV de France s'impose face aux FidjiLe sélectionneur tricolore s'est montré satisfait de la performance de ses 23 joueurs à l'issue de la rencontre. Cette combinaison de tactique et de solidarité a été selon lui l'ingrédient idoine pour affronter cette équipe. Cependant, il souligne que cette dernière continue son évolution et gagne en puissance, avec une base de joueurs qui a bénéficié d'une expérience riche grâce à une préparation méthodique.

Il est cependant loin d'avoir attendu ce match ni les précédents pour façonner sa liste. Galthié a affirmé via L'Equipe que les décisions étaient déjà prises depuis un moment. La cohérence et la préparation minutieuse ont été les maîtres-mots. Chaque joueur ayant eu l'opportunité d'échanger et de comprendre les décisions de l'encadrement.



Galthié a également évoqué les surprises possibles, soulignant que les joueurs qui ne seront pas appelés lundi pourraient tout de même jouer des rôles héroïques dans des matchs clés. Ce qui ajoute un élément d'incertitude à l'approche de la Coupe du Monde. Le sélectionneur a exprimé sa confiance envers des joueurs comme Antoine Hastoy et Melvyn Jaminet, qui ont saisi l'occasion de briller à Nantes.

Défensivement, dans l'activité, Jo (Danty) et Arthur (Vincent) ont fait le job. Offensivement, ils ont touché du doigt des points d'amélioration. À l'arrière, Melvyn Jaminet a répondu présent sur les domaines où il devait nous aider. C'était un bon match de préparation, je crois que ça lui a fait beaucoup de bien.

Capitaine à la Beaujoire, Grégory Alldritt a souligné que cette liste à venir n'était que le début d'une nouvelle aventure et que les joueurs libérés auraient un rôle crucial à jouer, même en dehors du cercle initial des 33. "Il va falloir qu'ils se tiennent prêts et l'un d'entre eux offrira peut-être la victoire en finale de Coupe du monde, en tout cas, je l'espère", a confié le Rochelais via L'Équipe. Jaminet, Danty, Mauvaka et le XV de France ont fait vibrer les supporters sur Twitter face aux FidjiLe prochain test du XV de France se profile contre l'Australie, juste avant le grand défi d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande dans la Coupe du Monde. Les supporters attendent avec impatience la liste des 33 joueurs, mais comme le souligne Galthié, chaque étape dans ce parcours est soigneusement planifiée. On en attendait pas moins du sélectionneur.