RESUME VIDEO. Jaminet enquille, Macalou enfonce le clou et le XV de France s'impose face aux Fidji

Trois essais ont permis au XV de France de battre les Fidji ce samedi à Nantes en match de préparation à la Coupe du monde, Jaminet a aussi été précieux au pied.







Un public fervent a propulsé les hommes de Fabien Galthié vers une victoire retentissante contre les Fidji, 34 à 17 en Loire-Atlantique. L'ambiance était électrique à Nantes pour le deuxième match à domicile du XV de France en vue de la Coupe du monde. Après la victoire contre l'Ecosse, les Bleus étaient attendus face à des Fidjiens bien décidés à créer la surprise.

Mais en moins de dix minutes, la France avait déjà pris les devants, menant 9 à 0 grâce à trois pénalités du revenant Jaminet. On n'avait pas vu le Toulousain sous le maillot tricolore depuis un an en raison des blessures. Il a montré qu'on pouvait compter sur lui avec une prestation solide face aux perches et sous les ballons hauts. Jaminet, Danty, Mauvaka et le XV de France ont fait vibrer les supporters sur Twitter face aux FidjiMalgré les assauts répétés, la défense fidjienne a résisté. Et il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir l'essai de Mauvaka, magnifiquement servi en largeur, qui a plongé dans l'en-but pour le premier essai du match. Cependant, les Fidjiens ont répondu rapidement avec un essai en force de leur talonneur, rééquilibrant la partie.

La deuxième période a débuté comme la première, à savoir équilibré. L'encadrement avait une nouvelle fois fait tourner au sein du groupe avec une équipe alliant expérience et jeunesse. Jaminet a de nouveau fait mouche au pied pour les Bleus. Malgré cela, les Flying Fidjians ont marqué leur deuxième essai de la soirée en force grâce à Radradra.

La réponse française ne s'est pas fait attendre : Macalou a intercepté une passe de Lomani et a inscrit un essai entre les perches en faisant étalage de ses formidables qualités de vitesse. À moins de 20 minutes de la fin, la France s'est envolée au score, menant 31 à 17. Un essai qui a libéré les locaux et leur a permis d'inverser la tendance.

Une dernière pénalité de Jaminet a porté le score final à 34 à 17 en faveur du XV de France. Le prochain défi pour les Bleus sera contre l'Australie la semaine prochaine à Paris, juste avant le début tant attendu de la Coupe du monde et le choc face aux All Blacks.



Cette rencontre a été l'occasion pour certains joueurs de marquer des points. Jaminet a brillé au pied et Bielle-Biarrey a initié le premier essai. La concurrence est rude en troisième ligne, avec des performances notables de Cros, Cretin et bien évidemment Alldritt.

Malgré la chaleur écrasante de Nantes, Fabien Galthié peut respirer. Après les blessures de Ntamack et Baille, aucun autre joueur clé n'a été perdu contre les Fidji. Cependant, l'impatience est à son comble alors que le sélectionneur s'apprête à annoncer la liste des 33 joueurs retenus pour la Coupe du monde ce lundi.