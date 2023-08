RUGBY. VIDEO. L'Afrique du Sud pulvérise le Pays de Galles, ça pique avant la Coupe du monde

Ce samedi, l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, a pulvérisé le Pays de Galles sur le score de 52-16. Les Springboks ont inscrit huit essais.

Ce samedi, l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, a pulvérisé le Pays de Galles sur le score de 52-16 à Cardiff. Les Springboks ont inscrit huit essais, dont deux doublés Jesse Kriel et Canan Moodie. Un festival offensif marqué par plusieurs interceptions de la part des visiteurs, signe qu'ils n'étaient pas venus faire de la figuration.



L'équipe galloise n'a pu marquer qu'un essai de Sam Parry et trois pénalités de Sam Costelow en réponse à la tempête sud-africaine. L'alignement inexpérimenté du Pays de Galles a été submergé par la puissance des Springboks, qui n'ont montré aucune pitié malgré la vaillance des locaux.



Le jeu a été émaillé par des moments cruciaux, notamment l'exclusion de Rio Dyer à la 33e minute suite à un essai de pénalité. Les détenteurs du titre avaient déjà une avance confortable de 24-9 à la mi-temps. La deuxième période a été la suite implacable de la domination des Springboks, avec Kriel et Moodie ajoutant chacun un deuxième essai à leur compte.



La victoire sans équivoque de l'Afrique du Sud a envoyé un message à ses concurrents en vue de la Coupe du monde. Ils ne comptent pas abandonner leur titre si facilement. Cependant, le capitaine Siya Kolisi n'a pas manqué de souligner la ténacité du Pays de Galles, malgré la différence au tableau d'affichage.



Pour les Gallois, cette défaite a été un rappel exigeant du chemin à parcourir. Le capitaine Jac Morgan a admis la supériorité des Springboks tout en montrant une détermination à corriger les erreurs et à progresser. Le chemin vers la Coupe du monde sera difficile, mais les Gallois demeurent résolus.



Cette confrontation a montré la persévérance du rugby gallois face à une Afrique du Sud déterminée. Tous les yeux sont maintenant rivés sur l'ouverture de la Coupe du monde contre les Fidji, un défi qui testera la résilience du Pays de Galles et son aspiration à briller sur la scène mondiale du rugby.



C'était en effet le dernier match de préparation du Poireau avant le Mondial. Ils n'ont battu que l'Angleterre à Cardiff cet été. Les Boks sont eux attendus face aux All Blacks fin août.