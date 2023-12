Hervé, Villière, l'arbitrage, comment les supporters ont vécu le match de Top 14 Toulon/Pau ?

Ce samedi, Toulon recevait Pau en ouverture de la 9e journée de Top 14. Après deux essais rapides d'Hervé en première période, les Toulonnais ont marqué le pas face aux Palois.

Lequels ont inscrit un essai avant la pause par Gailleton avant de mettre la main sur le cuir dans le second acte.

Heureusement pour les supporters varois, Priso avait marqué en fin de première période.

Pourtant disciplinées depuis le début de la saison, les deux équipes ont concédé de nombreuses pénalités. La rencontre a été hachée par les coups de sifflet.

Une réalisation de Maddocks a redonné un peu d'espoirs aux Béarnais mais ils n'ont pas réussi à inverser la tendance après l'heure de jeu.

En effet, ce sont les locaux qui ont le mieux terminé la partie. Après avoir fait le dos rond, ils ont frappé par Villière, heureux de marquer son deuxième essai de la saison. L'ailier du XV de France avait plusieurs coéquipiers en soutien mais il a préféré y aller tout seul.

C'est finalement en faisant parler leur collectif, que les Toulonnais ont décroché le bonus offensif par l'intermédiaire de l'exemplaire Abadie.

