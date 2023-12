RUGBY. Toulon. Enorme Coup dur pour Baptiste Serin, sérieusement touché juste avant le 6 Nations 2024

Le demi de mêlée de Toulon Baptiste Serin a été sérieusement touché au bras ce samedi lors du match de Champions Cup face aux Chiefs d'Exeter.

Le demi de mêlée de Toulon Baptiste Serin a été sérieusement touché au bras ce samedi lors du match de Champions Cup face aux Chiefs d'Exeter. Alors qu'il venait d'entrer sur le terrain, l'ancien joueur de Bordeaux a été percuté au bras sur un déblayage d'un joueur anglais.

Le Tricolore s'est immédiatement pris le bras tout en s'éloignant de l'action. Serin avait remplacé l'Ecossais White avant l'heure de jeu. En poursuite derrière Olly Woodburn, il a réussi à le stopper avant de se mettre sur ses appuis pour gratter le ballon.

C'est à ce moment-là qu'un coéquipier de Woodburn a percuté le numéro 8 au niveau du bras droit. Difficile de savoir s'il s'agit d'une fracture ou d'une blessure d'une autre nature. Mais la grimace de Serin au moment de quitter le pré ne présageait rien de bon. Il pourrait être question d'une grosse luxation de l'épaule.

L'international réalise un excellent début de saison avec le RCT. S'il n'a pas été retenu pour la coupe du monde après avoir été sélectionné pour préparer le Mondial, il nourrissait de grandes ambitions pour le Tournoi des 6 Nations.

L'absence d'Antoine Dupont laisse en effet une place libre aux côtés de Maxime Lucu, son ancien coéquipier à l'UBB. Malheureusement, cette blessure au bras pourrait lui être préjudiciable selon la durée de son absence.

On sait que le nouveau de staff de Fabien Galthié a démarré le processus de sélection pour la compétition. Les Bleus vont avoir peu de temps pour préparer le premier match contre l'Irlande début février. On pouvait cependant s'attendre à voir de nouvelles têtes ou d'autres plus anciennes comme celles de Serin.

En pleine confiance et en pleine possession de ses moyens, Serin va connaître un véritable coup d'arrêt. On l'a vu quitter Mayol avec beaucoup de précautions. Le résultat des examens va être attendu avec beaucoup d'impatience du côté du RCT. Lequel pourra s'appuyer sur White mais aussi Jules Danglot pour les prochaines semaines de compétition.