RUGBY. 6 Nations. ''J’ai envie d’être dans le groupe'', Baptiste Serin lorgne le XV de France

Le demi de mêlée Baptiste Serin enchaîne les bons matchs avec le RCT. À quelques semaines du 6 Nations 2024, il aimerait retrouver le XV de France.

TOP 14. ''La performance normale d’Antoine Dupont ? C’est un peu inquiétant'', balance Marc LièvremontAntoine Dupont très bientôt avec l'équipe de France à 7 en vue des Jeux olympiques de Paris 2024, une place s'est libérée chez les Bleus pour le Tournoi des 6 Nations. C'est le moment pour les demis de mêlée tricolores de briller en Top 14 comme en coupe d'Europe. Le staff du XV de France est en effet en plein processus de sélection en vue de la compétition centenaire.

Le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié ne ferme la porte à personne. Les jeunes comme les plus expérimentés peuvent postuler. Et ça tombe bien puisque Baptiste Serin enchaîne les bonnes prestations avec le Rugby club toulonnais depuis le début de la saison. "J’ai envie d’être dans le groupe et j’essaie d’être le meilleur possible pour y prétendre."

Motivé à l'idée de potentiellement retrouver Marcoussis et les Bleus, Serin ne se monte pas pour autant le bourrichon en l'absence d'Antoine Dupont comme il l'explique à L'Equipe : " Une place se libère et pas des moindres puisque c’est le capitaine. Mais je n’ai aucune prétention à dire que je mérite sa place, loin de là." RUGBY. Quel numéro 9 pour le XV de France lors du prochain Tournoi des 6 Nations ? Son ancien coéquipier à l'UBB Maxime Lucu devrait en être. Derrière, Baptiste Couilloud postule également après avoir été retenu dans le groupe pour la coupe du monde. Il n'y a donc pas 50 places et la concurrence est rude. En particulier face aux jeunes loups qui lorgnent le Mondial 2027 en Australie.

Ça m’a tellement manqué pendant des années et j’ai fait tellement d’efforts pour y revenir lors de la préparation. Si j’y suis tant mieux, sinon tant pis.

S'il n'a pas encore 30 ans, Baptiste Serin a dépassé ce stade-là. "Je suis en paix avec moi-même par rapport à ça. J’ai fait le deuil de ces années où j’ai couru après l’équipe de France sans avoir le maillot." Il sait que la décision ne lui appartient pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est jouer à son meilleur niveau et tenter de répondre aux attentes du staff tricolore.

"Fabien Galthié m’a donné l’opportunité de le reporter à deux reprises cet été. C’était un bonheur que je ne pourrais même pas décrire. On verra bien." Plus philosophe, le Toulonnais se focalise avant tout sur ses prestations en club avant de penser au maillot bleu. Et cela semble lui réussir.

Remplaçant lors des matchs contre l'Ecosse et les Fidji en août, il a ensuite enchaîné tous les matchs de Toulon de la deuxième à la neuvième journée. Titulaire à cinq reprises, il a largement participé aux bons résultats du RCT en faisant parler sa vision du jeu, sa réactivité sur le pré et son instinct. Des qualités et une expérience qui pourraient lui permettre de retrouver le XV de France pour le Tournoi.