RUGBY. Quel numéro 9 pour le XV de France lors du prochain Tournoi des 6 Nations ?

Quand le chat n'est pas là, les souris dansent ! C'est un peu l'image avec les numéros 9 pour le prochain 6 Nations. L'absence de Dupont fera certainement des heureux.

Lucu et Couilloud privilégiés ?

Retenus dans le groupe de Fabien Galthié pour participer à la Coupe du monde en France, Maxime Lucu et Baptiste Couilloud sont des visages bien connus en équipe de France. Ces derniers ont la confiance de leur sélectionneur, et ont su répondre présent lorsque ce dernier a fait appel à eux.

Est-ce une raison pour qu'un des deux joueurs soit donc le titulaire désigné lors du prochain Tournoi des 6 Nations ? Pas vraiment sûr. Néanmoins, Maxime Lucu a été la doublure officielle de Dupont lors des quatre dernières années, et s'est montré précieux en fin de match, notamment dans un rôle de gestionnaire.

Baptiste Couilloud a été quant à lui positionné au poste de réserviste, bien que ses performances en club soient excellentes. Ce dernier a tout de même eu du temps de jeu en équipe de France.

Surtout, Couilloud est plus jeune que Lucu, avec 26 ans contre bientôt 35 ans pour Lucu. Cette donnée pourrait peser dans la balance, car si Fabien Galthié souhaite reformer un groupe en fonction du prochain Mondial en Australie, Lucu ne devrait pas être dans les plans ! À 38 ans passés, et au vu de la concurrence, difficile d'imaginer le Bordelais sélectionné.

Galthié optera donc peut-être pour la jeunesse, et Baptiste Couilloud pourrait être dans la fleur de l'âge lors du prochain mandat de son sélectionneur.

L'heure de Serin, enfin ?

Et si le grand vainqueur de la participation d'Antoine Dupont au JO était Baptiste Serin ? Le Toulonnais a été très peu appelé par Galthié lors de ses quatre dernières saisons, mais ses très bonnes performances en club lui ont permis de gratter une place dans la préparation estivale des Bleus.

Capitaine du RCT, et très en forme depuis plusieurs saisons, Baptiste Serin est une véritable pointure en Top 14. Ce week-end encore, ce dernier a fait gagner son équipe dans un moment crucial, avec un geste de grande classe.

A 29 ans, Serin arrive au sommet de sa carrière, et son expérience, combinée à son grain de folie, pourrait plaire à Galthié. Dans une projection pour la prochaine Coupe du monde, Serin peut donc rêver secrètement d'une ultime participation, après celle de 2019 au Japon.

Le Garrec et Jauneau en embuscade ?

Les deux minots réussiront-ils à grappiller une place dans le groupe du prochain Tournoi des 6 Nations ? Quoi qu'il en soit, Nolann Le Garrec et Baptiste Jauneau ont de sérieux arguments à faire valoir.

Régulièrement appelés avec l'équipe de France la saison dernière, Le Garrec est un candidat crédible au poste de titulaire avec les Bleus. Bien que ce dernier ne soit âgé que de 21 ans, il est déjà capitaine du Racing 92 et a même été remplaçant face à l'Italie lors du dernier match dans le 6 Nations. Malheureusement, ce dernier n'est pas rentré.

En plus de cela, Le Garrec est un buteur fiable, et possède les deux pieds avec la même qualité de frappe. Il est aussi percutant et rapide, il faudra compter sur lui dans un avenir proche, c'est une certitude.

Enfin, est-ce que Baptiste Jauneau pourrait être la grande surprise des Bleus ? Le récent champion du monde u20 continue de faire son trou à Clermont, et a même été nommé vice-capitaine par Urios. À tout juste 20 ans, le gamin du Béarn est souvent associé à Dupont par le style de jeu et le talent. Galthié a même avoué suivre de près le Clermontois, et n'a pas réfuté l'idée de le sélectionner dans le futur. En vue du prochain Mondial en 2027, Jauneau pourrait donc être essayé en équipe de France, et pourquoi pas dès le prochain Tournoi des 6 Nations.

Quoi qu'il en soit, le vivier de demis de mêlée regorge de talents en France, et à ce poste-là, il n'y a pas de quoi être inquiet pour les années à venir.

