RUGBY. ''Vaut mieux se foutre un rail dans le nez après le match qu’envoyer un coup d’épaule pendant 1 ruck''

Ce mardi, L'Equipe nous apprenait que le troisième ligne du Stade Rochelais Oscar Jegou avait reçu une sanction d'un mois de la part de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Il a fait une connerie et mérite, à mon avis plus qu'1 mois de frigo.



Il serait bien qu'il s'implique durablement dans la prévention aux addictions en parlant de son expérience.



J'espère que sa carrière de rugbyman n'est pas déjà derrière lui ! — Paticat François (@FPaticat) November 21, 2023

Il avait été testé positif à la cocaïne suite au premier match de la saison de Top 14 des Maritimes face à Montpellier.

Suspendu initialement trois mois, l'international U20 a vu sa suspension être réduite. "L'AFLD ayant estimé que sa consommation de cocaïne avait été récréative et n'avait pas de lien avec sa performance sportive", indique le média.

C’est une substance qui gangrène la jeunesse en général, estime. Il est a priori de plus en plus facile de s’en procurer. (Sylvain Blanchard, Responsable médical et scientifique du Racing 92, pour le Parisien)

Suspendu à titre conservatoire, il peut donc rejouer puisque le club double champion d'Europe a choisi de ne pas rompre son contrat.

L'Equipe explique qu'Oscar Jegou "avait pris contact avec un médecin pour suivre un programme de traitement et il a également accepté de faire de la sensibilisation" avec la FFR.

Lunaire — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) November 21, 2023

Malgré tout, cette suspension a du mal à passer chez les supporters comme on peut le voir en commentaire sous l'article du site sportif. D'aucuns estiment que la sanction aurait dû être plus sévère.

C’est entré dans les us et coutumes du rugby, également amateur. (Jonathan Best pour Le Parisien)

Si seuelment c’était le seul… ils le sont tous 😂 — thomas (@thomas_vlvn) November 21, 2023

Ils ne comprennent pas qu'un joueur puisse passer plusieurs semaines au frigo pour un plaquage mal maitrisé sur le pré plutôt que pour avoir consommé de la drogue.

Conclusion : vaut mieux se foutre un rail dans le nez après le match qu’envoyer un coup d’épaule pendant 1 ruck — PL_PRDS (@PL_PRDS) November 21, 2023

Un mois ! C’est tout ? Comportement et sanction irresponsables — Philippe Gault (@Philippe_Gault) November 21, 2023

Un mois, très dissuasif… histoire de mettre quelque chose quoi — Fino (@Fino_2010) November 21, 2023

Un mois, cette vaste blague. Tu m'étonnes qu'il accepte sa sanction , c'est un cadeau. — Ben (@Chananas81) November 21, 2023

Quel message envoie t-on aux jeunes rugbymen qui prennent de la cocaïne ? « C’est pas si grave les gars, continuez! » 🤬 #FFR — Sue Ellen (@ladivadudancing) November 21, 2023