RUGBY. TRANSFERT. Richard Cockerill du MHR à la tête d'une sélection nationale ?

Remercié par le MHR, Richard Cockerill pourrait prendre la direction d'une sélection nationale pour la première fois de sa carrière, selon le Midi olympique.

TOP 14. RUGBY. Après Laporte, Montpellier fait table rase et recrute un coach et son staffLes derniers jours ont été intenses à Montpellier. Pour rappel, Altrad a fait appel à Bernard Laporte pour relancer la machine héraultaise. Saint-André va finalement partir à l'instar du duo Cockerill-Élissalde. Depuis lundi, Patrice Collazo, Vincent Etcheto, Christian Labit et Antoine Battut sont déjà sur le pont.

Après seulement sept matchs de Top 14 et une seule victoire au compteur, Richard Cockerill a donc été évincé par le MHR. L'ancien entraîneur de l'attaque du XV de la Rose nommé par Eddie Jones avait choisi de ne pas continuer sous les ordres de Steve Borthwick après le 6 Nations 2023.

Le technicien avait pourtant bien démarré avec un succès à domicile contre le Stade Rochelais... avant de connaître six revers de rang. Celui face à l'USAP aurait été de trop pour le président Altrad. Si Jeremy Valls continuera à s'occuper du jeu au pied et Benson Stanley de la défense, le MHR a donc un tout nouveau staff.

Quel avenir pour Richard Cockerill ? Selon le Midi Olympique, l'entraîneur pourrait prendre la direction d'une sélection nationale pour la première fois de sa carrière. Adjoint de Jones entre 2021 et 2023, l'ancien coach de Leicester serait dans le viseur de la Géorgie.

Les Lelos se cherchent en effet un sélectionneur depuis le départ de Levan Maisashvili. Ce dernier n'a pas poursuivi l'aventure suite à la Coupe du monde ratée des Géorgiens en France. Ils ont en effet terminé à la dernière place de leur poule sans remporter un seul match.

Battus par les Fidji, l'Australie et le Pays de Galles, les Lelos ont concédé le match nul contre le Portugal. Un adversaire qu'ils battaient pourtant régulièrement sur la scène européenne depuis 2005. Ils pourraient à nouveau croiser le fer lors du prochain Rugby Europe International Championships.

D'ici là, Richard Cockerill pourrait prendre ses fonctions à la tête de la sélection. Sera-t-il en place jusqu'à la prochaine coupe du monde ? Selon Midol, il pourrait seulement signer pour deux ans dans un premier temps.