Équipe de France. De l'Aviron Bayonnais aux Bleus, la fulgurante ascension d'Aymeric Luc

Après un début de saison convaincant du côté de Toulon, Aymeric Luc a été appelé en équipe de France à la suite de l'annonce du forfait de Virimi Vakatawa. Portrait.

L'annonce est tombée ce lundi. Le staff des Bleus devra pour cette tournée d'automne se passer de Virimi Vakatawa, blessé. Un coup dur tant pour le joueur que pour l'équipe. Mais c'est bien connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et cette joie de goûter pour la première fois à l'équipe de France, c'est Aymeric Luc qui va la connaître. En effet, le tout nouvel ailier ou arrière de Toulon a été appelé pour pallier le forfait du centre du Racing 92. Passé par Bayonne, et aujourd'hui avec le groupe France, qui es-tu Aymeric Luc ?

TOP 14. VIDEO. Aymeric Luc met la piquette à la défense castraise pour un essai foudroyant !

On avait quitté Aymeric Luc la saison dernière en pleurs, maudit sur un dernier coup de pied malheureux. C'était lors de l'épique barrage d'accession entre Biarritz et Bayonne. Il avait été le seul joueur à manquer sa tentative, quand Steffon Armitage de son côté envoyait Biarritz au paradis. Un scénario d'autant plus cruel, qu'il avait été à deux doigts d'enfiler le costume de héros quelques minutes auparavant, si sa chaussure n'avait pas fini en touche après un retour désespéré de François Vergnaud. L'un des meilleurs joueurs bayonnais de la saison, en a forcément souffert, mais réussissait quelques semaines plus tard à faire la part des choses, comme il le confirmait à Rugbyrama : ''Oui, j'ai ce sentiment de culpabilité, mais il me vient de moins en moins. J'arrive à faire la part des choses. Ce match a été long, 100 minutes. J'ai tout donné au collectif. Il y a cette malheureuse fin, mais pour autant, le match était très convenable. J'arrive à faire la part des choses et ne pas prendre toute la culpabilité. Ce n'était qu'un coup de pied.'' Surtout que le joueur de 24 ans sortait d'une saison plus que prometteuse avec le club basque. En témoignent ces 24 matchs dont 22 comme titulaires sous la tunique ciel et blanche, portant son total à 10 essais. Encourageant. Celui qui a rejoint l'Aviron Bayonnais en 2009 en provenance du Boucau-Tarnos a donc rallié cet été la Rade après 12 ans de bons et loyaux services à Bayonne.

Le choix de Toulon ? Une décision logique comme il le révélait lors d'un long entretien accordé à Sud-Ouest : ''Le discours de Patrice Collazo m'a convaincu, et le projet aussi. Même s'il n'y aura pas de Champions Cup, Toulon reste une grosse équipe, avec un bon centre d'entraînement. C'est une opportunité synonyme de progression. Et puis, j'estime que le train ne passe qu'une fois.'' Avec le RCT, il va s'imposer comme l'un des titulaires indiscutables des lignes arrières. Au milieu de ce marasme, les Toulonnais ne pointant qu'à la treizième place au bout de 8 journées, il est l'un des seuls à tirer son épingle du jeu. Pour preuve, ses deux réalisations dont une splendide face à Castres, avec un dribbling et une course folle de plus de 60 mètres. Luc, c'est aussi 7 matchs joués sur 7, tous en tant que titulaires. 6 avec le numéro 15 dans le dos et un à l'aile. Une satisfaction dans le Var. Et cette bonne dynamique a donc tapé dans l'oeil du sélectionneur, Fabien Galthié.

Premiers pas avec le XV de France

La ''consécration'', Aymeric Luc l'a donc connu ce lundi. En apprenant le forfait de Vakatawa il était donc appelé pour cette tournée de novembre. Le verra-t-on jouer ? Rien n'est moins sûr, une hiérarchie semblant s'être établie au sein des Bleus. Après avoir vécu la Pro D2, des sélections avec l'équipe de France 7 développement en 2018, il sera désormais au sein de la plus prestigieuse équipe de France. Une ascension linéaire mais logique pour un joueur qui ne cesse de séduire à tous les niveaux. En quelques mois, Aymeric Luc sera donc passé des larmes..... au rire. Et qui sait, le jeune homme continuera peut-être de nous surprendre. Affaire à suivre.