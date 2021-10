TOP 14. VIDEO. Aymeric Luc met la piquette à la défense castraise pour un essai foudroyant !

Ce samedi 02 octobre, le RCT a limité la casse face à Castres grâce à l’exploit d’Aymeric Luc, seul essai de la partie côté toulonnais.

Sans lui, le score aurait été encore plus lourd face au CO. Ce samedi 02 octobre l’ancien bayonnais Aymeric Luc a foudroyé la défense castraise le temps d’une action. Les Toulonnais perdent une touche précieuse à proximité de leur 22 mètres. Les coéquipiers de Rory Kockott mettent la main sur le cuir et tentent logiquement d’envoyer ce dernier au large. C’était sans compter sur un cafouillage de Combezou qui donne une munition aux Varois. Ni une, ni deux, Aymeric Luc récupère le ballon et fait parler la poudre. Il se défait dans un premier temps de Julien Dumora avant de déposer Urdapilleta et de foncer en terre promise. L’ailier fait étalage de ses qualités sur 70 mètres et nous offre ce bijou. Malgré ça, les hommes de Patrice Collazo repartent du Tarn sans points et concèdent leur troisième défaite de la saison en 5 matchs. Le Castres Olympique poursuit, lui, son bon début de saison et semble sur la même lancée que la seconde partie de l'exercice 2020-2021. VIDEO. BANG ! D'un changement de direction éclair Crossdale a assis son adversaire sur le banc