VIDEO. Les supporters du XV de France et du Stade Toulousain ravis par le retour sur le pré de Romain Ntamack

''Crampons aux pieds, premier retour sur le terrain'', l'ouvreur du XV de France Romain Ntamack a repris la course, quatre mois après sa grave blessure au genou.

RUGBY. ''Entre fin mars et début avril 2024'', Romain Ntamack prépare son retour en coulisseCe sont des images qui vont ravir les supporters du Stade Toulousain et du XV de France. Ce mardi, Romain Ntamack a posté une vidéo de son retour sur le terrain. Quatre mois après sa grave blessure au genou, l'ouvreur tricolore a repris la course.

Crampons aux pieds, premier retour sur le terrain 🤷🏽‍♂️⏳ @StadeToulousain pic.twitter.com/pvhV47B7LS — Romain Ntamack (@RomainNtamack) December 19, 2023

Pour rappel, le Toulousain avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors du match de préparation des Bleus face à l'Ecosse le 12 août. Il avait été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde. Un coup dur pour le joueur comme pour le groupe français.

Là y a plu de couleur de maillots , on est hyper content de te revoir sur le terrain Romain 🤗

Bonne reprise à toi 💪 December 19, 2023

Le numéro 10 n'est pas dans l'urgence contrairement à son coéquipier Anthony Jelonch. Lequel avait réussi son pari de revenir en forme pour le Mondial après sa blessure au genou contractée lors du 6 Nations... face à l'Ecosse.

Opéré, Ntamack a pris le temps de se soigner correctement, de prendre également du temps pour lui en voyageant. Mais l'heure est désormais venue de s'activer en vue d'un retour à la compétition.

Ça fait tellement plaisir 👍 Prends le temps de bien revenir cher Romain ! Tu nous manques ! — Reno_the_Mantochois (@Tootoonet) December 19, 2023

Bien évidemment, pas de Tournoi pour lui puisqu'il reprend à peine la course. Un retour officiel au printemps est annoncé. On imagine qu'il sera progressif pour ne pas risquer une rechute. Surtout, il va falloir qu'il s'affute pour retrouver son niveau.

A priori je ne suis pas le seul à avoir abuser des raclettes 🤣

Bon retour et fais nous à nouveau rêver sur le terrain — Nicolas Serapione (@CNSerapione) December 20, 2023

L'ouvreur pourrait revenir pour la fin de saison et d'éventuelles phases finales. Le Stade Toulousain a bien négocié ses premières journées de Champions Cup et devrait être des 8es de finale programmés début avril.

En Top 14, le champion de France en titre est aussi dans le coup après neuf journées avec une sixième place provisoire à la faveur de cinq succès. Ce samedi, les hommes d'Ugo Mola accueillent Toulon en clôture de la 10e journée.

Ça fait plaisir de revoir notre Romain.

On attendra patiemment. Finale Champions Cup Samedi 25 Mai 2024. Demi-finale top 14 Vendredi 21 Juin 2024. En espérant que le ST y soit et que toi aussi avec des pattes de folie. ❤🖤 — Steffest (@Stefsudouest) December 19, 2023

Son retour sous le maillot bleu pourrait être reporté à l'automne si d'aventure Toulouse est dans le dernier carré et particulièrement en cas de finale. Pour rappel, les Tricolores iront en Argentine cet été puis retrouveront les Pumas en novembre ainsi que le Japon et les All Blacks.