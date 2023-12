RUGBY. ''Entre fin mars et début avril 2024'', Romain Ntamack prépare son retour en coulisse

Actuellement en pleine rééducation suite à une opération du genou le 31 août dernier, Romain Ntamack s'est confié sur son potentiel retour, et sa santé mentale.

Jusqu'ici, tout va bien

Héroïque lors de la dernière finale de Top 14 le 17 juin dernier, son rêve de Coupe du monde s'était malheureusement brisé quelques semaines plus tard. En effet, le 12 août dernier face à l'Écosse, l'ouvreur du Stade Toulousain avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche.

Évidemment triste et désarçonné, le joueur de 24 ans s'était montré plutôt rassurant lors ses sorties médiatiques, quant au sujet de sa santé mentale. Au final, ce dernier avait été opéré le 31 août, soit tout de même dix-neuf jours après sa blessure.

Romain Ntamack a accordé une interview à nos confrères de l'Équipe et une fois de plus, les nouvelles sont bonnes : "Tout va très bien. Je me sens bien physiquement et moralement. Je suis vite passé à autre chose, même si la Coupe du monde a été difficile à vivre."

Désormais rentré à la maison, après un bon mois passé du côté de Capbreton pour bénéficier des soins du CERS, l'ancien champion du monde U20 a retrouvé sa ville de cœur. Le retour aux sources semble être bénéfique : "Ça fait du bien de revoir les copains, le staff, prendre la température du groupe."

Une rééducation qui se passe pour le mieux

De nature très travailleuse et disciplinée, il est évident que la rééducation de l'ouvreur du XV de France est millimétrée. Romain Ntamack recommence à prendre du plaisir, et bénéficie de ce dernier mois de labeur : "Je commence à faire des choses intéressantes. J'ai par exemple repris la course ce jour sur Alter G à 70 % de mon poids de corps. Je fais aussi quelques appuis. Le genou tient. Il n'y a pas de complication."(L'Équipe)

Si le Toulousain est en si bonne forme, sera-t-il de retour prochainement avec le Stade Toulousain, ou même pour la fin du Tournoi des 6 Nations avec les Bleus ? Pour le principal intéressé, ce n'est pas la peine de précipiter sa reprise : "Je suis en avance sur pas mal de choses, mais l'objectif est de ne pas griller les étapes pour éviter une éventuelle rechute. On ne prend pas de risque. Avec le chirurgien, nous n'avons jamais fixé une date précise. Ce sera je l'espère entre fin mars et début avril 2024." "