RUGBY. TOP 14. Damian Penaud peut-il vraiment battre l'incroyable record de Chris Ashton ?

L'ailier du XV de France Damian Penaud enchaîne les essais sous le maillot de l'UBB en Top 14. Pourra-t-il battre le record de l'Anglais Chris Ashton ?

VIDEO. Essai du week-end pour Penaud, les trois quarts de l'UBB marchent sur le Top 14Damian Penaud va-t-il poursuivre sur sa lancée ce week-end en Champions Cup sur la pelouse du Connacht ? En l'espace de quatre matchs joués et de trois titularisations avec l'UBB, l'ailier du XV de France a inscrit sept essais. Son quadruplé face à l'USAP a bien évidemment aidé à faire gonfler les stats. Mais force est de constater que l'ancien Clermontois s'est parfaitement adapté à sa nouvelle équipe. La présence de plusieurs autres Tricolores y est sans doute pour beaucoup.

Si bien qu'après avoir passé moins de 300 minutes sur le pré en championnat, Penaud est déjà le meilleur marqueur d'essais du Top 14. Il a dépassé le Palois Jack Maddocks (5 réalisations) qui compte deux fois plus de matchs et de temps de jeu au compteur. Si bien qu'on se demande si le joueur du XV de France ne va pas venir inquiéter le record d'essais marqués en une saison.



Une marque détenue par l'Anglais Chris Ashton lorsqu'il évoluait à Toulon et établie à 24 essais, phases finales comprises puisqu'il avait marqué contre le LOU en barrage. A l'époque, l'international du XV de la Rose avait inscrit deux triplés contre Agen et Paris. Néanmoins, sa moyenne d'essais par match n'était que de 1, là où celle de Penaud est d'environ 1,8 à l'heure actuelle.

VIDEO. Top 14. Damian Penaud, à peine arrivé, déjà dans l'histoire de l'UBBEn effet, Ashton, qui ne jouait alors plus au niveau international, était à la disposition du RCT. Lequel l'avait aligné à 23 reprises, à chaque fois comme titulaire ! On doute fortement que Penaud joue autant de matchs avec l'UBB puisqu'il sera déjà absent lors du Tournoi des 6 Nations. Soit cinq journées de Top 14 en moins.

Au mieux, il lui reste douze rencontres de phase régulière, soit environ 22 essais de plus au compteur, à condition de conserver sa moyenne actuelle. Il battrait alors le record de Chris Ashton que quelques unités.

Mais on sait très bien d'une part qu'il ne va pas forcément marquer à tous les matchs. Et d'autre part qu'il va aussi être mis au repos. Notamment après le 6 Nations. Si on imagine qu'il va avoir au minimum deux week-ends de repos (et qu'il ne se blesse pas), il ne lui reste donc potentiellement que dix matchs de Top 14 pour marquer 17 essais. VIDÉO. RUGBY. Avec l’UBB, Magic Dam’ Penaud a inscrit un quadruplé de folie en Top 14Pas besoin d'être un génie pour faire le calcul. Cela voudrait dire qu'il vise le record de l'Anglais, il doit passer la ligne de craie à chaque fois qu'il sera sur le pré et même s'offrir des doublés voire plus pour compenser les matchs sans essai. L'ancien joueur de l'ASM pourrait cependant être aidé par une qualification de l'UBB pour les phases finales. En jouant un barrage, une demie voire une finale, Penaud aurait alors des occasions supplémentaires.

A titre informatif, le meilleur marqueur de la saison dernière, Émilien Gailleton, totalisait 14 réalisations. Ce qui est déjà une sacrée performance. Penaud va-t-il faire mieux et dépasser des illustres joueurs du championnat comme Caucaunibuca et Nalaga ?