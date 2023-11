VIDÉO. RUGBY. Avec l’UBB, Magic Dam’ Penaud a inscrit un quadruplé de folie en Top 14

L’ailier de l’Union Bordeaux Bègles Damian Penaud a fait le bonheur de sa formation de Top 14 en inscrivant un quadruplé en moins d’une période.

Il était attendu près de la Garonne et Damian Penaud a rapidement conquis Chaban Delmas. Inscrit ce samedi, son quadruplé avec l’Union Bordeaux Bègles contre l’USA Perpignan n’y est pas pour rien. Dans le cadre de la 8ᵉ journée de Top 14, cette performance a permis aux locaux de s’imposer 46-22, avec le bonus offensif.

Quatre essais en un match, ce n’est pas anodin. Pourtant, le principal intéressé préfère en rire en interview d’après-match avec Canal+ : “C’est sympa, mais ça reste anecdotique. Forcément, je suis le dernier, donc je ne vais pas faire la passe à la touche !” En complément, le trois-quart a préféré saluer le travail des”gros” qui, comme toujours au rugby, a permis aux arrières de s’exprimer.

Quand l’UBB se déchaîne…

Cependant, il y a à boire et à manger sur les essais de l’ancien clermontois. De l'œuvre collective à l’exploit individuel, la palette présentée par Damian Penaud est large sur son quadruplé, qui lui permet d’ores et déjà d’être le meilleur réalisateur du Top 14 cette saison, après seulement 3 matches joués.

Sur sa première réalisation (2’), il conclut un beau mouvement collectif dans les 22 mètres adverses, où la défense catalane peine à glisser sur les extérieurs. Après un essai de Romain Buros pour son 100ᵉ match avec l’UBB, l’ailier se remet au charbon et intercepte une passe à destination de Jean-Pascal Barraque pour filer en Terre promise (17’), 50 mètres plus loin.

Sur un schéma de jeu très similaire au premier essai, Damian Penaud inscrit un essai d’école à la 33ᵉ minute de jeu. Une belle passe sautée de Matthieu Jalibert et son arrière qui fixe le dernier défenseur avant de transmettre le cuir lui permettent de faire parler sa vitesse.

Pour son dernier essai de la soirée, Penaud et Depoortere profitent d’un jeu au pied long et haut de Maxime Lucu, joué rapidement à 25 mètres de l’en-but Bordelo-béglais. Le centre est à la réception et sert son ailier avec un offload, qui n’a plus qu’à aller derrière la ligne (39’).

Premier quadruplé pour Damian Penaud en carrière !

Avec une telle réussite, Damian Penaud devient seulement le 7ᵉ joueur de l’histoire à inscrire un quadruplé en Top 14. Après Napolioni Nalaga, Rupeni Caucaunibuca, Sam Gerber, David Smith, Gabriel Lacroix et Louis Picamoles, il devient le co-meilleur marqueur d’essai de l’histoire du championnat sur un match. En effet, depuis que la formule à 14 équipes est en place, aucun joueur n’a encore inscrit de quintuplé.

Pour ce qui est de la rapidité des allées et venues à dame, Penaud reste loin du record avec ces 37 minutes. En effet, celui-ci est toujours détenu par l’ancien Rochelais Gabriel Lacroix. Joueur au talent rare, mais au destin malheureux, l’ailier casqué avait eu besoin de seulement 11 minutes, le 23 décembre 2016 chez l'Aviron bayonnais, pour inscrire 4 essais.

