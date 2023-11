VIDEO. TOP 14. Première titularisation et premier essai pour le TGV Penaud !

Son arrivée sous ses nouvelles couleurs était plus qu'attendue par les supporters de Bordeaux, et après quelques minutes disputés à Pau, Penaud était titulaire contre La Rochelle.

Un premier essai

Si Damian Penaud a fait le bonheur de l'ASM durant sept saisons, c'est évidemment pour ses actions de grandes classes, mais surtout pour ses 56 essais en 120 matchs ! Ce serial-marqueur est un finisseur hors pair, et trouve toujours le moyen de franchir la ligne blanche.

En équipe de France, Penaud est à 35 essais en 47 matchs, et se rapproche du record d'essai de Serge Blanco. Ce dernier a 38 réalisations. Néanmoins, à seulement 27 ans, il est difficile d'imaginer que l'ancien Clermontois ne dépasse pas le "Pelé du rugby".

Face à La Rochelle, Penaud fêtait sa première titularisation, et avec la ligne de trois-quarts bordelaise, ça sentait la poudre ! Comme prévu, l'ailier du XV de France a marqué la rencontre de son empreinte, et a inscrit son premier essai sous ses nouvelles couleurs, suite à une chevauchée et à un bijou de passe au pied de Jalibert. Nous vous laissons admirer.

Un match plein

Outre son essai en deuxième mi-temps, Damian Penaud a rendu une copie propre face à La Rochelle. Irréprochable en défense, ce dernier a réussi à bien contenir Nowell, qui a été obligé plusieurs fois de repiquer vers le centre du terrain.

Sur le premier essai de Bordeaux, Penaud a aussi mis la main à la pâte, en décalant Nicolas Depoortere sur son aile. L'ancien Clermontois a parfaitement joué le coup sur cette action.

En couverture, Penaud a aussi fait jouer son expérience et a été maître de sa zone aérienne. Le joueur du XV de France a parfaitement lu le jeu de pression d'Hastoy et de Dulin, et n'a commis aucune erreur dans ce secteur de jeu.

Pour les prochains matchs, Penaud devrait prendre de plus en plus ses aises, et se proposer dans la ligne comme à son habitude. Il sera intéressant d'observer son duo avec Jalibert, car les deux hommes se trouvent déjà parfaitement.

