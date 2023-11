RUGBY. TOP 14. ‘‘Je n’ai plus l'énergie pour entraîner’’, Laporte s’exprime sur son retour au MHR

Seulement quelques heures après son arrivée au MHR, Bernard Laporte a expliqué pourquoi il avait accepté de revenir dans le Top 14.

C’est la bombe du week-end. Ce dimanche 19 novembre, Bernard Laporte a officiellement fait son retour dans le paysage rugbystique professionnel. Ancien sélectionneur et président de la FFR, il rejoint le Montpellier Hérault Rugby (MHR) dans le rôle de directeur du rugby.

Invité sur RMC Sport, Bernard Laporte a été interviewé par Marion Bartoli et ses chroniqueurs ce dimanche soir. Dans un premier temps, l’ancien entraîneur de Toulon a précisé qu’il n’avait “plus l'énergie" d’entraîner et qu’il ne souhaitait pas venir “pour être au bord du terrain”.

Pourtant, le principal intéressé précise que, quand Mohed Altrad l’a appelé, c’était bel et bien pour entraîner l’équipe première. Selon Bernard Laporte, le président de Montpellier l’aurait appelé il y a quelques jours afin de discuter de la possibilité d’entraîner de nouveau.

Au sujet de la situation de son club, l’homme d’affaire franco-syrien lui aurait dit : “Je ne sens pas les joueurs, je ne sens pas le staff. J’ai plein de problèmes…” Bernard Laporte précise ensuite que Mohed Altrad l’avait déjà contacté il y a 3-4 ans pour des raisons similaires. Il lui aurait demandé quelques jours pour réfléchir et d’observer la réaction de l’équipe face à l’USAP pour se décider.

Après la défaite à Perpignan, l’ancien entraîneur de Toulon aurait accepté de venir au MHR, à la condition qu’il n’entraîne pas. Il précise ensuite que le staff qui prendra les commandes du groupe dès lundi a été fait dans la foulée : “Ce matin, j’ai pris mon téléphone et j’ai appelé des gens. En 3 heures, j’ai bâti un staff avec des gens disponibles, avec qui j’allais bien m’entendre et qui allaient bien s’entendre entre eux, surtout. Ça, c’est le plus important.”

Durant l’entretien sur RMC, on apprend également que tous les membres du staff “ont dit oui immédiatement”. Par ailleurs, Bernard Laporte est d’ores et déjà à Montpellier et s’est exprimé avec les joueurs dès ce soir.

Au sujet de ces démêlés judiciaires, Bernard Laporte affirme que s’il était condamné en appel, il resterait en poste. Il ajoute : “Bien sûr que je resterai en poste. Et puis, vous savez, si c’est confirmé en appel, il y a la cassation… Mais on ne va pas faire des plans sur la comète. Je respecterai la justice et les règles qui sont convenues.”