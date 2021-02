RUGBY. À seulement 27 ans, Gabriel Lacroix raccroche les crampons

Meurtri par une blessure au genou depuis 3 ans, l'ancien ailier international (1 cape) Gabriel Lacroix vient d'annoncer l'arrêt de sa carrière, à 27 ans...

Top 14 - La Rochelle. Gabriel Lacroix : ''J'avais pris la décision d'arrêter ma carrière'' [VIDEO]Sale nouvelle pour le rugby français. Ce jeudi soir sur son compte Instagram, l'ailier rochelais Gabriel Lacroix a annoncé l'arrêt de sa carrière, miné par une grave blessure à la jambe dont il se s'est jamais remis. Touché par une fracture avec déplacement du plateau tibial face à l'Ulster en janvier 2018, le joueur de 27 ans s'était ensuite battu pour retrouver la plénitude de ses moyens, passant sur la table d'opération 3 fois en tout, la dernière en février 2020. "Il me tarde d'être dans un mois et demi, deux mois, pour voir l'évolution de mon genou, se confiait-il d'ailleurs dans les colonnes de Sud Ouest en suivant, en évoquant ce qui l'animait. L'objectif premier est de reprendre une vie normale. Et l'objectif final, c'est la reprise du rugby, et je l'espère au plus haut niveau."

Malgré tout ça, les douleurs, elles, n'ont jamais disparu. De fait, la carrière du Gersois d'origine s'arrête donc là, sur l'autel des blessures, après 18 essais en 48 matchs de Top 14 notamment. Petit ailier (1m71 pour 80kg) aux jambes de feu - dans un style proche de celui de Gabin Villière avec son casque vissé sur la tête et son envie transpirante -, Lacroix avait même connu l'équipe de France le temps d'une soirée, fin 2017, après son doublé contre les Blacks en match de semaine. C'était face au Japon, contre qui il avait d'ailleurs inscrit un essai à la réception d'une superbe passe au pied. C'était deux mois avant un rebond capricieux comme en distille, parfois, le rugby professionnel. Deux mois avant le début d'un combat qui, lui, n'aboutirait jamais.

