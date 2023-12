VIDEO. Essai du week-end pour Penaud, les trois quarts de l'UBB marchent sur le Top 14

Et si cette saison, la meilleure ligne de trois-quarts était celle de Bordeaux ? Avec ses internationaux, l'UBB fait peur, et s'est offert une victoire de prestige à Oyonnax.

Encore un essai en première main

Cela devient presque habituel pour Bordeaux, que de marquer des essais en première main. Une fois de plus, les coéquipiers de Jalibert ont régalé les spectateurs de Charles Matton et fans du Top 14 face à Oyonnax.

Malgré la neige sur le terrain, le climat polaire et un bon glissant, les trois quarts de Bordeaux ont réussi à planter un magnifique essai, conclut par l'inévitable Penaud.

Suite à un ballon porté après une touche, une succession de combinaisons simple, mais exécuté à la perfection auront suffi pour franchir la ligne. Maxime Lucu, qui a réalisé un match plein, a servi Moefana en premier attaquant, qui a lui-même feinté pour Depoortère à hauteur avant de transmettre à Jalibert dans son dos.

L'ouvreur du XV de France a ensuite sauté la passe pour Ducuing qui arrivait à grande vitesse. Ce dernier a parfaitement joué le deux contre deux, en attaquant Ikpefan sur l'épaule extérieure, ce qui a poussé le dernier défenseur d'Oyonnax à tourner les épaules. Dans le bon timing, l'arrière de l'UBB transmit à Penaud, qui fit la différence grâce à ses cannes.

En seulement quatre passes et huit secondes, Bordeaux arrive à déborder une défense pourtant bien en place.

Penaud, encore lui

Avec 7 essais lors des trois dernières rencontres, Damian Penaud est seul leader du classement des meilleurs marqueurs de Top 14. Ce dernier a planté un doublé ce week-end, malgré des conditions climatiques difficiles.

Il faut dire que le joueur de 27 ans n'est pas seul, et connaît bien ses nouveaux partenaires. La charnière internationale, composée de Lucu et Jalibert se monte très complémentaire et efficace. Moefana, qui est aussi un membre à part entière du XV de France, excelle associé à Depoortère. Ensuite, Penaud est bien aidé par Bielle-Biarrey et Ducing ou Buros dans le champ profond, et pour la couverture.

Il semblerait bien que l'UBB est construit une ligne de trois quarts des plus redoutables, avec des joueurs qui évoluent ensemble toute l'année. Pour Penaud, il signe avec ce doublé son seizième essai depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Ce dernier n'a joué que dix rencontres.