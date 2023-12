RUGBY. Top 14. Toulouse vs La Rochelle : Une Équipe Remaniée pour une Bataille épique ou un Match à Sens unique ?

Le Stade Toulousain devrait se déplacer avec une équipe remaniée face au Stade Rochelais ce samedi en Top 14. Un remake de la finale à sens unique ?

Il y a peu, Ugo Mola avait laissé entendre qu'il allait prochainement laisser les cadres au repos. L'heure des vacances est sans doute arrivée pour une partie des joueurs qui ont enchaîné les matchs depuis le début de la saison. Ce samedi, le Stade Toulousain pourrait se déplacer avec une équipe fortement remaniée sur la pelouse du Stade Rochelais.

Samedi dernier, au coup de sifflet final après la victoire face à Toulon, le technicien a pris la parole face à hommes. "J'ai besoin de couper, donc on va couper quatre jours. Ceux qui doivent couper, c'est prévu. On se donne rendez-vous le 28." Une partie du groupe sera sur le pont le 26 décembre pour bosser avec Mola. Quel sera le visage du champion de France samedi à Deflandre ?

"Pour le match à La Rochelle, vous aurez très peu de mondialistes, a expliqué l'entraîneur via L'Equipe. Il me semble logique et symbolique de leur permettre de passer la fin d’année en famille". Outre les fêtes, il est aussi question d'une gestion de l'effectif et des corps alors que les matchs vont s'enchaîner jusqu'au début du mois de février avec notamment deux matchs de Champions Cup avant de basculer sur la période internationale et ses doublons.

Si certains joueurs alignés ce week-end "auront une certaine frustration", il est aussi important de leur donner du temps de jeu avant que le Stade Toulousain ne voit partir tous ses internationaux pour le Tournoi des 6 Nations.

Comme la Rochelle, Toulouse est l'un des gros pourvoyeurs des Bleus sous le mandat de Galthié. La formation haut-garonnaise, comme les autres clubs de Top 14, a consenti à des gros efforts en vue de la Coupe du monde. À quelques semaines du coup d'envoi du Tournoi, la question de la gestion des internationaux est plus que jamais d'actualité.

"C’est difficile d’entendre qu’on doit encore donner… En la fermant en plus !" Alors que Fabien Galthié pourrait ne convoquer que 34 joueurs au lieu de 42, Mola n'est pas certain que ce soit la bonne solution. "Si vous réduisez le nombre à 34 joueurs, ce seront toujours les mêmes clubs avec un pourcentage sans doute plus élevé. La répartition n’est pas uniforme, les clubs impactés en souffrent."

Du côté de Toulouse, on possède cependant un effectif suffisamment riche pour pouvoir aligner une équipe compétitive à la Rochelle. Le talonneur des Bleus Julien Marchand a fait son retour contre Toulon et devrait enchaîner tout comme l'Anglais Jack Willis. Le jeune Paul Costes a montré de très belles choses depuis le début de la saison tandis que l'international écossais Blair Kinghorn s'est adapté à vitesse grand V.