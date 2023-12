RUGBY. Grégory Alldritt, à la rescousse de La Rochelle face à son meilleur ennemi !

Gregory Alldritt, le prodige rochelais, avait besoin de couper avec le rugby suite à la Coupe du monde. Deux mois plus tard, le revoilà sur le chemin des pelouses avant la nouvelle année.

Le retour tant attendu

Héros de la dernière saison, Grégory Alldritt avait réalisé une folle année ! Acteur majeur de la victoire des siens en Champions Cup, ce dernier n'était passé à rien de soulever le Bouclier de Brennus pour la première fois de sa carrière.

Pas le temps de se reposer pour le colosse du Gers, qui avait enchainé par une préparation physique des plus intenses, pour la Coupe du monde en France. Ce qui devait être le plus bel événement sportif français depuis des lustres n'a pas garanti toute sa magie, avec l'élimination précoce des Bleus.

La déception et frustration des supporters français ont été la même pour le numéro 8 de La Rochelle, qui, en accord avec son club, avait décidé de prendre une pause après le revers en quart de finale. Ainsi, Alldritt s'était éloigné des terrains, et son retour avait été programmé pour janvier 2024.

En plus de la fatigue morale, celle liée à son physique l'avait aussi inquiété, lui qui faisait partie des rares joueurs du XV de France à avoir joué plus de 30 matchs la saison dernière (31). Sur les trois dernières années, ce dernier a participé à 92 rencontres, soit une moyenne de 30,6 par saison !

Oui, mais voilà, pour un amoureux du ballon ovale, difficile de regarder les copains tous les week-ends et de rester de l'autre côté du rectangle vert. De ce fait, et d'après les informations de Midi Olympique et de L'Équipe, Gregory Alldritt devrait retrouver ses partenaires dès ce week-end face au Stade Toulousain.

Le retour du héros ?

Habitué à jouer les hauts de tableaux, en Top 14 et en Champions Cup depuis plusieurs saisons, le Stade rochelais balbutie son rugby cette année ! Les "abeilles" peinent à retrouver le panache de l'an passé, et sont actuellement neuvièmes du Top 14, avec sept points de retard sur le premier qualifié qu'est Castres.

En Champions Cup, les résultats ne sont guère meilleurs, avec deux défaites face aux Stormers et au Leinster. Difficile de faire pire, mais ce qui importe les supporters maritimes, au-delà des résultats, concerne le contenu des rencontres !

L'année dernière, La Rochelle proposait un jeu séduisant derrière, et était conquérant devant, au point de faire flancher l'un des meilleurs packs du monde, celui du Leinster. Inévitablement, l'absence d'Alldritt est un facteur à ne pas négliger, car si Cancoriet et Tanga répondent présent, ils ne possèdent pas les mêmes atouts que ce dernier.

Monstre de puissance et habile ballon en main, le jeu de la Rochelle tournait autour des avancées du troisième ligne. Derrière sa mêlée, Alldritt est une valeur sûre, mais aussi un formidable leader du vestiaire.

Son retour serait aussi une source de motivation pour les autres internationaux rochelais qui sont moins performants, à l'image de Bourgarit, Hastoy ou bien Boudehent. Malheureusement, Jonathan Danty et Teddy Thomas sont suspendus.

Face à Toulouse, une équipe qu'il connait bien autant par les joueurs qui la composent que par les affrontements, les services du Gersois seront primordiaux. Dans un Marcel-Deflandre à nouveau en ébullition, le retour d'Alldritt pourrait être fêté de la plus belle des façons en cas de victoire. Pour rappel, l'année dernière, les locaux s'étaient imposés 30 à 7.

