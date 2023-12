RUGBY. Le Racing 92 sera-t-elle la seule équipe capable d'étriller Bayonne à domicile en Top 14 ?

Imprenable à domicile, l'antre de Jean-Dauger est bien gardé par les hommes de Grégory Patat depuis plus d'une saison. Le Racing 92 peut-il venir gâcher la fête avant la nouvelle année ?

Invaincu en Top 14

La saison dernière, l'Aviron Bayonnais avait été un promu surprenant, faisant longtemps partie des six premiers au classement. Au final, les coéquipiers de Camille Lopez avaient terminé huitième, ce qui leur a permis cette saison de participer à la Champions Cup.

Leur magnifique année s'était orchestrée sur une imperméabilité rare à domicile. La saison dernière, Bayonne n'avait perdu aucun match de Top 14 à Jean-Dauger, et avait donc remporté douze rencontres. Seule une défaite était venue noircir ce beau tableau, face à Pau, mais la partie avait été délocalisée à San Sebastian, ça ne compte pas vraiment non ?

Pour retrouver la trace d'une défaite des Basques en Top 14, il faut remonter au 5 juin 2021, et un revers 9-12 face au Stade Français. Entre-temps, Bayonne a connu une saison de Pro D2, et même dans la deuxième division, les ciel et blanc ont été performants à la maison. Ces derniers n'ont perdu qu'à deux reprises cette saison-là (2021/2022), avec un match nul également.

Chaque week-end, à l'instar de Chaban-Delmas ou de Marcel Deflandre, le stade Jean-Dauger est à guichets fermés. La Peña Baiona résonne et les fidèles supporters scandent les noms de leurs héros du jour.

Le Racing 92 a les armes pour faire chuter Bayonne

Actuel leader incontesté du Top 14 avec 34 points, le Racing 92 est aussi l'équipe la plus performante à l'extérieur depuis le début de saison. Les coéquipiers de Siya Kolisi ont ramené 11 points hors de leurs bases.

Ces derniers ont réussi à remporter deux de leurs cinq déplacements, face au voisin parisien et à Montpellier. Ils ont par ailleurs glané trois points de bonus défensif, sur la pelouse de Clermont, de Toulon et de Pau.

En confrontation directe face à Bayonne, les Franciliens sont loin d'être ridicules ! Certes, les champions de France 2016 n'ont plus gagné à Bayonne depuis leurs années de leur titre, mais dans l'historique des affrontements, ils sont bien devant !

Depuis 2009, les deux équipes se sont affrontées à neuf reprises à Jean-Dauger, et Bayonne n'a pris le meilleur que quatre fois. Avec cinq victoires au Pays Basque, le Racing 92 possède un des meilleurs ratios du championnat.

Un état de forme différent

Bien que ce match s'annonce des plus compliqués pour le Racing 92, les hommes de Lancaster ont un meilleur état de forme global que celui des Bayonnais. En effet, lors des cinq derniers matchs de Top 14, les Franciliens ont obtenu 16 points, ce qui est le meilleur total du Top 14 derrière le RCT.

En autant de rencontres, Bayonne n'a gagné que 10 points, avec deux succès face à Montpellier et à Pau (bonifié), et un point de bonus défensif à La Rochelle.

Le Racing 92 peut compter sur une ligne de trois-quarts hors du commun, et d'un Nolan Le Garrec intenable, auteur d'un triplé la semaine dernière. En cas de revers à domicile, Bayonne se mettrait une vraie balle dans le pied et se rapprocherait du bas du classement. Néanmoins, comme lors de chaque rencontre à domicile, les locaux partent bien favoris !

