RUGBY. Le XV de France peut-il vraiment être privé de Jonathan Danty pour le choc des titans face à l'Irlande ?

Coupable d'un mauvais geste sur le Sud-Africain Jeremy Ward, le centre de l'équipe de France Jonathan Danty a reçu un carton rouge. Que risque-t-il ?

RUGBY. ''Beaucoup plus doué techniquement que je ne l’étais à son âge'', Danty désigne un potentiel successeurLe centre de l'équipe de France Jonathan Danty est prochainement attendu devant la commission de discipline pour un geste dangereux lors du match de Top 14 face au Stade Français. Le Tricolore est d'ores et déjà suspendu puisqu'il a reçu un carton rouge face aux Parisiens samedi.

L'ancien joueur de Paris s'est rendu coupable de ce qui peut être considéré comme un "stamping" sur le Sud-Africain Jeremy Ward. Retenu au niveau de la jambe par ce dernier, le vainqueur de la Champions Cup a réagi à chaud en marchant sur son adversaire pour se dégager.

Une action qui n'a pas échappé au corps arbitral après que Ward est resté au sol. L'arbitre n'a eu d'autre choix que d'adresser un carton jaune au joueur parisien mais surtout un rouge pour le centre rochelais qui, au vu de son attitude après son geste, savait qu'il n'échapperait pas à la sanction.

Pour son entraîneur Ronan O'Gara, cette exclusion a compliqué les choses pour ses hommes. "S’il prend jaune et Ward rien, c’est bien. Rouge, ça tue le match", a commenté l'Irlandais via Le Figaro. Et il pourrait ne pas être au bout de ses peines puisque Danty devrait être suspendu.

Mais quelle sera la durée de la sanction ? Plusieurs semaines de frigo sont à prévoir et le timing ne pouvait pas être plus mauvais pour le Stade Rochelais comme pour le XV de France. Les Maritimes pourraient être privés de l'un de leurs cadres pour les deux dernières journées de la phase de poules de la Champions Cup.

Quant aux Bleus, ils pourraient être contraints de se passer des services de Danty pour le choc de la première journée du Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande le 2 février à Marseille. Tout va dépendre de l'analyse de la commission de discipline et d'éventuelles circonstances atténuantes. En 2019, il avait écopé d'une sanction de 6 semaines, réduite à 4, pour un coup avec l'avant-bras.

Danty va faire amende honorable et reconnaitre les faits. Mais il devrait reconnu coupable de « brutalité » et plus particulièrement « piétiner ou marcher sur quelqu’un ». Les sanctions peuvent aller de 2 à 52 semaines. Pour un tel geste, le Lyonnais Loann Goujon avait écopé de trois semaines en 2019 avoir marché sur le Toulousain Richie Gray alors au sol.

Dans le cas de Danty, on peut imaginer une suspension de trois semaines. Ce qui pourrait le priver de la réception de Leicester en Champions Cup mais pas du déplacement à Sale. Il pourrait également être apte à rejoindre le XV de France pour préparer le match tant attendu face à l'Irlande. Une sanction de six semaines serait bien évidemment préjudiciable pour les deux équipes puisque le centre ne serait pas de retour sur le pré avant le 5 février.